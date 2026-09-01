Sedapal: sismo de mediana intensidad podría dejar sin agua al 40% de la población de Lima y Callao

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Los impactos de un eventual terremoto en la capital alcanzarían a uno de los servicios más elementales. Un informe de Sedapal advierte que hasta el 40% de la población de Lima y Callao podría quedarse sin agua frente a un sismo de mediana intensidad ante la existencia de diversos puntos vulnerables en el sistema de agua potable y alcantarillado.

El documento, difundido por Punto Final, fue elaborado por la propia empresa para poner en cuenta de las condiciones actuales de la infraestructura hídrica al nuevo gobierno de Keiko Fujimori, alertándose así el deterioro avanzado y peligro de colapso existente en parte de las obras que acumulan décadas de funcionamiento.

TE RECOMENDAMOS ¿ARRIOLA GUARDA SECRETOS A KEIKO? FUJIMORISTAS PROTEGEN AL GENERAL DE LA PNP| ARDE TROYA

PUEDES VER: Colectiveros tomaron avenida Garcilaso de la Vega y bloquean tramo de Arequipa en protesta por cierre de la ATU

Infraestructura colapsada y con varios años de antigüedad

El informe de transferencia identifica problemas en el Colector Circunvalación, una infraestructura clave para conducir las aguas residuales del sur de Lima. Según el texto, su capacidad ya ha sido rebasada por la alta demanda de ciudadanos, una situación vinculada a la generación de aniegos y riesgos para la salud pública. Sedapal cuenta con un expediente técnico aprobado por más de S/723 millones para reemplazarlo, pero la obra no comienza por falta de recursos.

Los peligros también aparecen en las instalaciones de la Planta de La Atarjea, destinada al abastecimiento de agua potable. La Planta N.° 1 presenta deterioro avanzado y riesgo de colapso de sus estructuras que comenzaron a operar en 1956. Para renovar el sistema, se necesitaría construir otra planta (Planta N.° 3) que permita asumir parte de la producción de agua mientras se ejecuta la rehabilitación.

Falta de renovación de estructuras pone en riesgo agua para el Callao

El documento de Sedapal también advierte sobre estructuras que tienen más de 100 años de antigüedad en los reservorios de La Menacho, y la necesidad de renovar y ejecutar obras de forzamiento en los reservorios R-01 y R-02 del Parque Internacional, en el Callao, dado que una falla podría comprometer el abastecimiento en Bellavista, La Perla, La Punta y parte del Callao.

Asimismo, se indica que la Línea Centro, que fue utilizada como vía de contingencia para trasladar agua ante el daño que sufrió una infraestructura debido a huaicos en el Callao, opera de manera forzada con caudales elevados que aceleran el desgaste de sus válvulas. La gravedad del asunto radica en que esta es la única contingencia disponible para abastecer al Callao con agua superficial.

Falta de implementos para atender emergencia

A los problemas de infraestructura, se suma el hecho de que Sedapal tiene pendiente completar la adquisición y renovación de equipos necesarios para atender emergencias, entre ellos hidrojet y camiones cisterna que ya cumplieron su vida útil. También se contempla la compra de 70 grupos electrógenos para 50 pozos y 20 cámaras de bombeo que permitirían mantener operativas las instalaciones ante cortes de electricidad provocados por emergencias, desastres naturales o terremotos.