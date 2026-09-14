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Continúan las amenazas de Los Pulpos en Trujillo: “Todo va a seguir igual. Tienen que seguir pagando”

La sangrienta organización sigue sembrando terror en Trujillo. Jhon Pulpo y su hermano Miller tomarían el liderazgo de Los Pulpos tras la captura de Jhonson.

Pese a la captura del cabecilla de Los Pulpos, la organización continúa con amenazas
Pese a la captura del cabecilla de Los Pulpos, la organización continúa con amenazas | Composición LR / Difusión
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Tras la caída de Johnson Cruz, líder de Los Pulpos, las cosas siguen igual en Trujillo. La organización criminal continúa sembrando terror y reiteró su postura de mantener el control del cobro de extorsiones.

El último fin de semana, facinerosos enviaron un video a comerciantes de un mercado de la ciudad para anunciarles que seguirán pagando cupos a la sangrienta agrupación del norte. Según el registro que circula por las redes sociales, un desconocido les dice que todo seguirá igual, aludiendo a la continuación del pago de cupos, y que Jhon, Miller y otras dos personas más son los encargados de recolectar el dinero.

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“Para que tengan conocimiento, a todos los mercados, comerciantes y ambulantes de Trujillo, que los dos soles que pagan semanalmente van a seguir igual. Y a los directivos no se dejen engañar: los únicos a quienes tienen que dar la plata son Jhon Pulpo, el doctor Miller, el sobrino Oscar y Pepe Tolete”, se le escuchó decir a un integrante de Los Pulpos, quien aparece con armas de fuego y municiones.

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La caída de Johnson Cruz, líder de Los Pulpos

Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’ y sindicado como cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, fue capturado el 1 de septiembre en La Paz, Bolivia, después de permanecer varios años prófugo. Sobre él pesaban una notificación roja de Interpol, una recompensa de S/500.000 y una condena a cadena perpetua por el asesinato de una comerciante en Trujillo.

Tras ser expulsado de Bolivia y trasladado a Lima, Cruz Torres quedó bajo custodia de la Policía Nacional en la sede de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote). Allí permanece recluido temporalmente mientras las autoridades coordinan con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) su internamiento en el penal donde deberá cumplir la condena impuesta por la justicia peruana.

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