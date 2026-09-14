JNE sortea orden de partidos para el debate por la alcaldía de Lima y considera a Renovación Popular de López Aliaga

JNE sortea orden de partidos para el debate por la alcaldía de Lima | Difusión | Difusión

JNE sortea orden de partidos para el debate por la alcaldía de Lima | Difusión | Difusión

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El Jurado Nacional de Elecciones definió este lunes 14 mediante sorteo el orden de participación de los 26 partidos que postulan a la Alcaldía de Lima Metropolitana en el debate electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, entre ellos Renovación Popular, partido de Rafael López Aliaga. El encuentro se realizará en dos jornadas, el lunes 21 y el martes 22 de setiembre.

Cabe recalcar que la participación de López Aliaga ha sido muy cuestionada, luego de que 14 partidos denunciaran que su candidatura a primer regidor, que se da tras la renuncia de Luis Rubio a la alcaldía, constituiría una maniobra de reelección encubierta, prohibida por la Constitución.

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En la primera fecha intervendrán Obras, Tierra Verde, Partido Morado, Frepap, Somos Perú, Juntos por el Perú, Pueblo Consciente, Batalla Perú, Alianza para el Progreso, Partido Patriótico del Perú, Ahora Nación, Partido Demócrata Verde y Podemos Perú.

Para el martes 22 quedaron programados el Partido del Buen Gobierno, PPC, Avanza País, Renovación Popular, Alianza Venceremos, Fuerza Ciudadana, Acción Popular, Perú Libre, APRA, Progresemos, Frente de la Esperanza y Fuerza Popular.

JNE ya había avalado la candidatura de López Aliaga

El 4 de setiembre, el Pleno del JNE ya había ratificado, por cuatro votos contra uno, la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor de Lima, al declarar infundada la apelación de un ciudadano que pedía excluirlo. El organismo evitó pronunciarse sobre si la renuncia de Luis Rubio a la candidatura a la alcaldía, que dejó a López Aliaga como el llamado a asumir el cargo por sucesión si la lista gana, configura una maniobra para eludir la prohibición constitucional de reelección inmediata de alcaldes. El único voto en contra fue el del magistrado Gunther Gonzales Barrón, quien advirtió que la Constitución "no protege la trapacería".

Incluso 14 partidos exigieron al JNE precisar si López Aliaga podría recibir la credencial de alcalde por sucesión, al considerar que el organismo dejó un vacío que favorece una reelección encubierta. Las organizaciones políticas que realizaron este pedido fueron Visión Perú, Podemos Perú, Pueblo Consciente, Partido Patriótico del Perú, PPC, Somos Perú, Demócrata Verde, APRA, Frepap, Batalla Perú, Avanza País, Alianza para el Progreso, Venceremos y Tierra Verde. Renovación Popular fue la única agrupación que votó en contra de esta solicitud y calificó el pedido como un intento de coacción al organismo electoral.