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Piura: Más de 600 alumnos reciben clases en colegio declarado en riesgo de derrumbe desde el 2023

La comunidad educativa teme que próximas lluvias empeoren el estado del cerco perimétrico y el pabellón principal, que presentan desde múltiples rajaduras hasta paredes inclinadas.

Institución educativa Nuestra Señora del Rosario de Piura en riesgo de colapso
Institución educativa Nuestra Señora del Rosario de Piura en riesgo de colapso | Composición LR / Almendra Ruesta
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La comunidad educativa de la institución Nuestra Señora del Rosario, ubicada en el distrito de Veintiséis de Octubre en Piura, advirtió que 650 estudiantes del nivel de secundaria continúan asistiendo a clases en el establecimiento desde el año 2023, pese a haber sido declarado en emergencia debido a graves fallas estructurales. Padres y docentes temen que, ante un escenario de precipitaciones intensas a causa del fenómeno de El Niño, las paredes terminen cediendo y colapsando.

Muros inclinados y sostenidos con madera

El director del colegio, Gerardo Rufino, evidenció que los muros del cerco perimétrico se encuentran peligrosamente inclinados y, en algunos tramos, deben ser sostenidos con postes de madera. Para prevenir accidentes con los transeúntes, el perímetro que da hacia la calle ha sido cercado provisionalmente con alambre de púas y parantes.

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Asimismo, el pabellón principal, que alberga catorce aulas para alumnos de primero, segundo y tercero de secundaria, muestra múltiples rajaduras en paredes y columnas. El director detalló que las ventanas han empezado a desalinearse debido a indicios de que la infraestructura estaría cediendo y hundiéndose de manera progresiva.

A la espera de expediente técnico

"Ya tiene conocimiento la UGEL de Piura y la municipalidad de Veintiséis de Octubre. Ya tenemos un perfil técnico, estamos a la espera de la elaboración del expediente técnico por parte de la comuna. Nos han indicado que por falta de presupuesto aún no se hace", señaló la autoridad educativa.

Finalmente, el profesor Rufino hizo un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales para agilizar la remodelación integral del colegio, un proyecto valorizado en más de S/25 millones. Ante esto, pidió ser incluidos dentro de los planes gubernamentales destinados a la reconstrucción de centros educativos en la región; medida anunciada en reiteradas ocasiones por la presidenta Keiko Fujimori durante la campaña electoral.

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