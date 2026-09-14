Comerciantes de la avenida Canadá, en La Victoria, denuncian amenazas de extorsión por parte de la banda “Los Mexicanos”, generando preocupación entre los empresarios. | Foto: Panamerica/difusión

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Comerciantes y empresarios de la avenida Canadá, en el distrito de La Victoria, denuncian una serie de actos extorsivos que han generado preocupación entre trabajadores y propietarios de establecimientos. En los últimos días se reportaron ataques contra distintos negocios, entre ellos disparos contra una fachada y el bloqueo de un candado con una sustancia adhesiva.

Los afectados atribuyen las amenazas a una banda que se identifica como “Los Mexicanos”. Entre los métodos utilizados figuran mensajes extorsivos, cartas dejadas en los locales y videos enviados a las víctimas para intimidarlas. Uno de los casos más recientes corresponde al propietario de un restobar ubicado en la cuadra 7 de la avenida Canadá.

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Extorsionadores atacan negocios de la avenida Canadá: dispararon contra una fachada y bloquearon un candado

Uno de los hechos quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa a un hombre llegar en un vehículo hasta un establecimiento comercial de la avenida Canadá. El sujeto se acerca a la puerta principal, coloca una sustancia similar a pegamento en el candado y posteriormente deja una carta debajo del acceso del negocio.

El hombre se retira del lugar a bordo del automóvil. Aunque en el registro aparece solo, no se descarta que otras personas hayan permanecido dentro del vehículo durante el ataque. El contenido de la carta corresponde a una amenaza extorsiva dirigida contra el establecimiento.

En otro registro audiovisual, aparentemente grabado por los propios delincuentes, se observa a un sujeto efectuando varios disparos contra la fachada de otro negocio de la misma avenida. Según la información proporcionada por los comerciantes, el video fue enviado posteriormente a la víctima como parte de las intimidaciones.

Los casos se suman a otras denuncias de extorsión reportadas por empresarios y comerciantes de esta zona de La Victoria. Los afectados sostienen que los mensajes recibidos llevan la firma de una organización que se presenta como “Los Mexicanos”.

Dueño de un restobar de La Victoria denuncia amenazas de ‘Los Mexicanos’ y exige protección

El caso más reciente corresponde al propietario de un restobar ubicado en la cuadra 7 de la avenida Canadá. El establecimiento funciona desde aproximadamente 2019 y, según su dueño, esta es la primera ocasión en que recibe mensajes de carácter extorsivo.

Las amenazas comenzaron durante el fin de semana. En uno de los mensajes, los autores se identifican como “Los Mexicanos” y exigen al empresario un pago a cambio de brindarle una supuesta “seguridad” y dejar de hostigarlo. Posteriormente, la víctima recibió videos con armas de fuego y municiones enviados desde el mismo número telefónico.

El propietario informó que ya presentó una denuncia ante la División de Extorsiones de la Policía. Según explicó, los agentes le comunicaron que el caso pasará por una etapa de evaluación y que posteriormente se analizaría la posibilidad de brindar apoyo en materia de seguridad.

Mientras tanto, comerciantes de la avenida Canadá permanecen atentos ante nuevos ataques o mensajes dirigidos contra sus establecimientos. Los registros de las cámaras y los videos enviados a las víctimas forman parte de los elementos que pueden ser considerados durante las investigaciones para identificar a los responsables.