Es falso que las elecciones de Bolivia hayan sido anuladas por el caso Fernando Cerimedo

LO FALSO:

Las elecciones presidenciales de Bolivia fueron anuladas por el caso Fernando Cerimedo.

LO VERDADERO:

No existe una resolución que haya anulado los comicios por el caso Cerimedo.

Rodrigo Paz continúa ejerciendo como presidente de Bolivia y su Gobierno mantiene actividades oficiales.

La imagen viral corresponde a una conferencia de prensa de julio de 2025 y fue reutilizada fuera de contexto.

En redes sociales circula una publicación que afirma que las elecciones presidenciales de Bolivia fueron anuladas debido al caso judicial que enfrenta el estratega digital Fernando Cerimedo, quien ha sido vinculado con asesorías políticas en distintos países de la región y con la candidatura de Keiko Fujimori en Perú. Como supuesto respaldo de esta afirmación, el contenido utiliza una imagen de una conferencia de prensa.

Publicación viralizada. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor interacción se encuentra en Threads, donde acumula más de 4.100 ‘Me gusta’ y 391 comentarios. Además, ha sido republicada 545 veces y compartida en más de 1.100 ocasiones.

Post con más interacción. Foto: Threads

Hallazgos de la verificación

Sin embargo, no existe ninguna resolución del Tribunal Supremo Electoral ni de la justicia boliviana que haya anulado las elecciones por el caso Cerimedo. Por el contrario, Rodrigo Paz continúa ejerciendo como presidente de Bolivia y su Gobierno mantiene actividades oficiales. Incluso, el mandatario anunció que enviará al Congreso una propuesta para ampliar por 90 días el actual estado de excepción.

Nota de DW sobre las actividades recientes de Rodrigo Paz. Foto: DW

Además, la imagen utilizada en la publicación corresponde a otro contexto. Una búsqueda inversa permitió identificar que el registro fue tomado durante una conferencia de prensa realizada en julio de 2025 por dirigentes vinculados al movimiento “EVO Pueblo”, quienes denunciaban irregularidades internas. Por tanto, la fotografía no corresponde a un anuncio sobre la supuesta anulación de las elecciones presidenciales.

Nota de Visión 360 sobre la conferencia de prensa realizada el año pasado. Foto: Visión 360

El mismo fotograma también fue utilizado anteriormente para difundir una afirmación similar sobre la supuesta cancelación del proceso electoral boliviano. Esto evidencia que la imagen fue reutilizada fuera de su contexto original para presentar como actual una información que no corresponde a la realidad.

El año pasado se usó la misma imagen para anunciar una falsa anulación de elecciones. Foto: ChequeaBolivia

Conclusión

En redes sociales se difundió una publicación que afirma que las elecciones presidenciales de Bolivia fueron anuladas por el caso Fernando Cerimedo. Sin embargo, esta afirmación es falsa, ya que no existe ninguna resolución que haya anulado los comicios por este caso y Rodrigo Paz continúa ejerciendo como presidente de Bolivia. Además, el video utilizado como supuesto respaldo corresponde a una conferencia de prensa realizada en julio de 2025, en la que no se anunció ninguna anulación electoral ni se mencionó a Cerimedo. Por tanto, la publicación utiliza un registro anterior y fuera de contexto para presentar como actual una supuesta cancelación de las elecciones.