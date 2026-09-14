Corte del Santa entrega terreno para adecuar sede temporal durante refacción de sede principal

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Con el propósito de garantizar la continuidad del servicio de justicia durante los trabajos de refacción de la sede principal, el presidente de la Corte del Santa, Dr. Samuel Sánchez Melgarejo, realizó este domingo la entrega formal de los 350 metros cuadrados de terreno donde se adecuarán los ambientes que serán utilizados temporalmente por el personal judicial del área laboral y áreas administrativas de nuestra institución.

La entrega se realizó mediante el acta correspondiente y contó con la participación de la gerente de Administración de la Corte del Santa, Ing. Julissa Cisneros García, funcionarios de la institución y representantes de la empresa Jubil, encargada de ejecutar los trabajos, dando inicio a las acciones de adecuación.

Esta medida permitirá trasladar temporalmente al personal que actualmente labora en los pisos quinto, sexto y octavo de la sede principal, cuyos ambientes requieren trabajos de reparación debido a los daños ocasionados por el sismo registrado en diciembre de 2025. Los ambientes acondicionados estarán ubicados en el terreno situado en la esquina de la avenida Pardo con el jirón Callao, en un local propio de la entidad judicial.

Los trabajos se iniciarán este domingo y permitirán contar con espacios adecuados para el desarrollo de las labores administrativas y jurisdiccionales, procurando que la atención a los usuarios del sistema de justicia no se vea interrumpida.

Asimismo, como parte de la planificación institucional, una vez culminada la refacción de la sede principal, estos ambientes tendrán uso permanente como uno de los repositorios del Archivo Desconcentrado de la Corte del Santa, contribuyendo a atender la necesidad de nuevos espacios para la adecuada conservación y custodia de los expedientes judiciales, ante la capacidad máxima alcanzada por los actuales repositorios.