Murió la mamá de Hernán Barcos, futbolista de Sporting Cristal: "Te voy a extrañar todos los días de mi vida"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Hernán Barcos atraviesa un duro momento tras el fallecimiento de su madre. A través de sus redes sociales, el delantero de Sporting Cristal anunció la noticia y recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

A inicios de agosto, el popular ‘Pirata’ se mostró muy afectado tras anotar a Juan Pablo II por el Torneo Clausura. En ese sentido, el futbolista de 42 años reveló que la lágrimas fueron por el complicado estado de salud que afrontaba su progenitora.

Hernán Barcos dedica emotivo mensaje tras fallecimiento de su madre

Hernán Barcos compartió unas sentidas palabras para honrar el legado de su madre y todas las enseñazas que le dejó durante su vida.

“Viejita, como nosotros te decimos, me duele y mucho no tenerte más con nosotros físicamente. Tu legado lo llevaremos siempre con nosotros. No hay palabras para describir este momento de tanto dolor y tristeza. Eras el pilar la estructura de toda la familia. Te voy a extrañar todos los días de mi vida vieja y siempre estarás en mi corazón. Te amo fuerte”, mencionó en Instagram.

“Gracias por todo lo que nos dejas como aprendizajes y experiencias, admiro tu fortaleza, dedicación y amor hasta el último minuto”, agregó.

Hernán Barcos y el mensaje a su madre. Foto: Twitter

Hernán Barcos no estará presente en el Sporting Cristal vs Moquegua

El veterano atacante no forma parte de la delegación de Sporting Cristal que arribó a Moquegua para el partido de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los dirigidos por Roberto Mosquera se enfrentarán a la ‘Fuerza del Sur’ hoy, domingo 13 de setiembre, a partir de la 10.00 a. m.