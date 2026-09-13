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Murió la mamá de Hernán Barcos, futbolista de Sporting Cristal: "Te voy a extrañar todos los días de mi vida"

A través de sus redes sociales, el delantero argentino le dedicó unas sentidas palabras a su progenitora.

Hernán Barcos anuncia el fallecimento de su madre. Foto: Twitter
Hernán Barcos anuncia el fallecimento de su madre. Foto: Twitter
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Hernán Barcos atraviesa un duro momento tras el fallecimiento de su madre. A través de sus redes sociales, el delantero de Sporting Cristal anunció la noticia y recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

A inicios de agosto, el popular ‘Pirata’ se mostró muy afectado tras anotar a Juan Pablo II por el Torneo Clausura. En ese sentido, el futbolista de 42 años reveló que la lágrimas fueron por el complicado estado de salud que afrontaba su progenitora.

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Hernán Barcos dedica emotivo mensaje tras fallecimiento de su madre

Hernán Barcos compartió unas sentidas palabras para honrar el legado de su madre y todas las enseñazas que le dejó durante su vida.

“Viejita, como nosotros te decimos, me duele y mucho no tenerte más con nosotros físicamente. Tu legado lo llevaremos siempre con nosotros. No hay palabras para describir este momento de tanto dolor y tristeza. Eras el pilar la estructura de toda la familia. Te voy a extrañar todos los días de mi vida vieja y siempre estarás en mi corazón. Te amo fuerte”, mencionó en Instagram.

“Gracias por todo lo que nos dejas como aprendizajes y experiencias, admiro tu fortaleza, dedicación y amor hasta el último minuto”, agregó.

Hernán Barcos y el mensaje a su madre. Foto: Twitter

Hernán Barcos y el mensaje a su madre. Foto: Twitter

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Hernán Barcos no estará presente en el Sporting Cristal vs Moquegua

El veterano atacante no forma parte de la delegación de Sporting Cristal que arribó a Moquegua para el partido de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los dirigidos por Roberto Mosquera se enfrentarán a la ‘Fuerza del Sur’ hoy, domingo 13 de setiembre, a partir de la 10.00 a. m.

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