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Tabla de posiciones Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura

Cuatro clubes fueron sancionados con la resta de puntos en la tabla Acumulada de la Liga 1. Así marcha la lucha por el título del Torneo Clausura y el descenso.

Deportivo Garcilaso es el líder del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Foto: composición LR/Deportivo Garcilaso/Alianza Lima/Universitario
Deportivo Garcilaso es el líder del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Foto: composición LR/Deportivo Garcilaso/Alianza Lima/Universitario
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La novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 pondrá mucho en juego. Todas las miradas estarán puestas en lo que ocurra en Matute: Alianza Lima recibirá a Universitario en un clásico que puede ser decisivo para la lucha por el título.

El líder Deportivo Garcilaso tendrá la dura misión de visitar al Sport Boys de Carlos Desio. Por su parte, clubes como FC Cajamarca, UTC y ADT necesitan sumar con urgencia para escapar de los últimos lugares del acumulado.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO

Así marcha la tabla de posiciones en el arranque de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

PuestosClubPJDFPuntos
1.Deportivo Garcilaso8+919
2.Universitario8+617
3.Alianza Atlético8+416
4.Cusco FC8+515
5.Sport Boys8+614
6.Melgar8+614
7.Sporting Cristal8+713
8.Alianza Lima8+313
9.Sport Huancayo8+113
10.Atlético Grau8+113
11.Juan Pablo II8+312
12.Comerciantes Unidos8+19
13.Cienciano8-57
14.CD Moquegua8-57
15.FC Cajamarca8-67
16.Los Chankas8-127
17.ADT8-132
18.UTC*8-11-3

Tabla de posiciones del Acumulado

En las últimas horas, la Liga 1 confirmó la resta de puntos a los clubes Sport Boys, UTC de Cajamarca, ADT de Tarma y FC Cajamarca.

PuestoEquipoPJDFPuntos
1Alianza Lima25+2553
2Universitario25+1546
3Deportivo Garcilaso25+1245
4Melgar25+1542
5Cusco25+242
6Los Chankas25-841
7Cienciano25+740
8Alianza Atlético25+637
9Sporting Cristal25+532
10Comerciantes Unidos25-130
11Sport Boys*25+230
12Atlético Grau25-529
13Sport Huancayo25-929
14Juan Pablo II25-1528
15CD Moquegua25-1225
16FC Cajamarca*25-1122
17ADT*25-1221
18UTC*25-1610
  • Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos
  • Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
  • Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos
  • Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos

Partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura

El compromiso de Cienciano del Cusco fue reprogramado debido a la participación de los imperiales en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Viernes 11 de septiembre

  • UTC vs Juan Pablo II
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón
  • Cusco vs Melgar
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 12 de septiembre

  • Los Chankas vs FC Cajamarca
  • Hora: 10.30 a. m.
  • Estadio: Municipal Los Chankas
  • Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Juan Maldonado Gamarra
  • Moquegua vs Sporting Cristal
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Estadio: 25 de Noviembre
  • Alianza Lima vs Universitario
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 13 de septiembre

  • Sport Boys vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Miguel Grau
  • Atlético Grau vs Alianza Atlético
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Estadio: La Matanza

Miércoles 23 de septiembre

  • ADT vs Cienciano
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Unión Tarma
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