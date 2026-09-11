Tabla de posiciones Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura
Cuatro clubes fueron sancionados con la resta de puntos en la tabla Acumulada de la Liga 1. Así marcha la lucha por el título del Torneo Clausura y el descenso.
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La novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 pondrá mucho en juego. Todas las miradas estarán puestas en lo que ocurra en Matute: Alianza Lima recibirá a Universitario en un clásico que puede ser decisivo para la lucha por el título.
El líder Deportivo Garcilaso tendrá la dura misión de visitar al Sport Boys de Carlos Desio. Por su parte, clubes como FC Cajamarca, UTC y ADT necesitan sumar con urgencia para escapar de los últimos lugares del acumulado.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO
Así marcha la tabla de posiciones en el arranque de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
|Puestos
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1.
|Deportivo Garcilaso
|8
|+9
|19
|2.
|Universitario
|8
|+6
|17
|3.
|Alianza Atlético
|8
|+4
|16
|4.
|Cusco FC
|8
|+5
|15
|5.
|Sport Boys
|8
|+6
|14
|6.
|Melgar
|8
|+6
|14
|7.
|Sporting Cristal
|8
|+7
|13
|8.
|Alianza Lima
|8
|+3
|13
|9.
|Sport Huancayo
|8
|+1
|13
|10.
|Atlético Grau
|8
|+1
|13
|11.
|Juan Pablo II
|8
|+3
|12
|12.
|Comerciantes Unidos
|8
|+1
|9
|13.
|Cienciano
|8
|-5
|7
|14.
|CD Moquegua
|8
|-5
|7
|15.
|FC Cajamarca
|8
|-6
|7
|16.
|Los Chankas
|8
|-12
|7
|17.
|ADT
|8
|-13
|2
|18.
|UTC*
|8
|-11
|-3
Tabla de posiciones del Acumulado
En las últimas horas, la Liga 1 confirmó la resta de puntos a los clubes Sport Boys, UTC de Cajamarca, ADT de Tarma y FC Cajamarca.
|Puesto
|Equipo
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|25
|+25
|53
|2
|Universitario
|25
|+15
|46
|3
|Deportivo Garcilaso
|25
|+12
|45
|4
|Melgar
|25
|+15
|42
|5
|Cusco
|25
|+2
|42
|6
|Los Chankas
|25
|-8
|41
|7
|Cienciano
|25
|+7
|40
|8
|Alianza Atlético
|25
|+6
|37
|9
|Sporting Cristal
|25
|+5
|32
|10
|Comerciantes Unidos
|25
|-1
|30
|11
|Sport Boys*
|25
|+2
|30
|12
|Atlético Grau
|25
|-5
|29
|13
|Sport Huancayo
|25
|-9
|29
|14
|Juan Pablo II
|25
|-15
|28
|15
|CD Moquegua
|25
|-12
|25
|16
|FC Cajamarca*
|25
|-11
|22
|17
|ADT*
|25
|-12
|21
|18
|UTC*
|25
|-16
|10
- Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos
- Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos
Partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura
El compromiso de Cienciano del Cusco fue reprogramado debido a la participación de los imperiales en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Viernes 11 de septiembre
- UTC vs Juan Pablo II
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
- Cusco vs Melgar
- Hora: 7.00 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Sábado 12 de septiembre
- Los Chankas vs FC Cajamarca
- Hora: 10.30 a. m.
- Estadio: Municipal Los Chankas
- Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Juan Maldonado Gamarra
- Moquegua vs Sporting Cristal
- Hora: 3.15 p. m.
- Estadio: 25 de Noviembre
- Alianza Lima vs Universitario
- Hora: 8.00 p. m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
Domingo 13 de septiembre
- Sport Boys vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Miguel Grau
- Atlético Grau vs Alianza Atlético
- Hora: 3.15 p. m.
- Estadio: La Matanza
Miércoles 23 de septiembre
- ADT vs Cienciano
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Unión Tarma