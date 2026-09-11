Deportivo Garcilaso es el líder del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Foto: composición LR/Deportivo Garcilaso/Alianza Lima/Universitario

Deportivo Garcilaso es el líder del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Foto: composición LR/Deportivo Garcilaso/Alianza Lima/Universitario

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 pondrá mucho en juego. Todas las miradas estarán puestas en lo que ocurra en Matute: Alianza Lima recibirá a Universitario en un clásico que puede ser decisivo para la lucha por el título.

El líder Deportivo Garcilaso tendrá la dura misión de visitar al Sport Boys de Carlos Desio. Por su parte, clubes como FC Cajamarca, UTC y ADT necesitan sumar con urgencia para escapar de los últimos lugares del acumulado.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO

Así marcha la tabla de posiciones en el arranque de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Puestos Club PJ DF Puntos 1. Deportivo Garcilaso 8 +9 19 2. Universitario 8 +6 17 3. Alianza Atlético 8 +4 16 4. Cusco FC 8 +5 15 5. Sport Boys 8 +6 14 6. Melgar 8 +6 14 7. Sporting Cristal 8 +7 13 8. Alianza Lima 8 +3 13 9. Sport Huancayo 8 +1 13 10. Atlético Grau 8 +1 13 11. Juan Pablo II 8 +3 12 12. Comerciantes Unidos 8 +1 9 13. Cienciano 8 -5 7 14. CD Moquegua 8 -5 7 15. FC Cajamarca 8 -6 7 16. Los Chankas 8 -12 7 17. ADT 8 -13 2 18. UTC* 8 -11 -3

Tabla de posiciones del Acumulado

En las últimas horas, la Liga 1 confirmó la resta de puntos a los clubes Sport Boys, UTC de Cajamarca, ADT de Tarma y FC Cajamarca.

Puesto Equipo PJ DF Puntos 1 Alianza Lima 25 +25 53 2 Universitario 25 +15 46 3 Deportivo Garcilaso 25 +12 45 4 Melgar 25 +15 42 5 Cusco 25 +2 42 6 Los Chankas 25 -8 41 7 Cienciano 25 +7 40 8 Alianza Atlético 25 +6 37 9 Sporting Cristal 25 +5 32 10 Comerciantes Unidos 25 -1 30 11 Sport Boys* 25 +2 30 12 Atlético Grau 25 -5 29 13 Sport Huancayo 25 -9 29 14 Juan Pablo II 25 -15 28 15 CD Moquegua 25 -12 25 16 FC Cajamarca* 25 -11 22 17 ADT* 25 -12 21 18 UTC* 25 -16 10

Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos

Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto

Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos

Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos

Partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura

El compromiso de Cienciano del Cusco fue reprogramado debido a la participación de los imperiales en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Viernes 11 de septiembre

UTC vs Juan Pablo II

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Cusco vs Melgar

Hora: 7.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 12 de septiembre

Los Chankas vs FC Cajamarca

Hora: 10.30 a. m.

Estadio: Municipal Los Chankas

Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Juan Maldonado Gamarra

Moquegua vs Sporting Cristal

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: 25 de Noviembre

Alianza Lima vs Universitario

Hora: 8.00 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 13 de septiembre

Sport Boys vs Deportivo Garcilaso

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Miguel Grau

Atlético Grau vs Alianza Atlético

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: La Matanza

Miércoles 23 de septiembre