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¿Transición energética a costa de los territorios? Perú registra 94 conflictos socioambientales

Lima acogerá del 12 al 15 de septiembre el V Encuentro Latinoamericano y del Caribe por la Justicia Climática, con la participación de organizaciones sociales y movimientos indígenas, y abordará los conflictos vinculados con proyectos mineros, hidrocarburíferos y de transición energética.

Lima acogerá del 12 al 15 de septiembre el V Encuentro Latinoamericano y del Caribe por la Justicia Climática, donde se discutirán políticas climáticas y sus impactos territoriales.
Lima acogerá del 12 al 15 de septiembre el V Encuentro Latinoamericano y del Caribe por la Justicia Climática, donde se discutirán políticas climáticas y sus impactos territoriales. | Difusión
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Lima será sede del V Encuentro Latinoamericano y del Caribe por la Justicia Climática, que reunirá del 12 al 15 de septiembre a organizaciones sociales, comunidades, movimientos indígenas y colectivos ambientales de distintos países de la región.

La actividad es organizada por la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática (PLACJC) y la Campaña Global para Exigir Justicia Climática (DCJ LAC), con el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC) como organización anfitriona en el Perú.

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Uno de los ejes de la reunión será analizar los impactos territoriales de las políticas climáticas y de los proyectos asociados con la transición energética. Las organizaciones participantes cuestionarán iniciativas que denominan “falsas soluciones climáticas”, entre ellas los mercados y mecanismos de compensación de carbono, proyectos de geoingeniería, el uso del gas como combustible de transición y la extracción de minerales considerados críticos, como el cobre y el litio.

La discusión cobra relevancia en un contexto de creciente demanda de minerales utilizados para nuevas tecnologías. De acuerdo con la organización del encuentro, la transición energética puede generar nuevas presiones sobre territorios andinos y amazónicos cuando la extracción de estos recursos reproduce problemas de contaminación, conflictos sociales o afectaciones a derechos colectivos.

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Perú concentra decenas de conflictos socioambientales

El escenario peruano será uno de los casos analizados durante el encuentro. Según las cifras de la Defensoría del Pueblo correspondientes a julio de 2026, de los 191 conflictos sociales registrados en el país, 94 eran clasificados como socioambientales.

Dentro de este grupo, 61 conflictos estaban relacionados con actividades mineras y otros 16 con hidrocarburos. Estos casos forman parte del debate regional sobre los efectos que pueden tener las actividades extractivas sobre las comunidades y los territorios.

La agenda también contempla el análisis de las dificultades relacionadas con la consulta previa a pueblos indígenas y los efectos de la flexibilización de procedimientos ambientales.

A la par, los participantes presentarán experiencias impulsadas desde las propias comunidades, como sistemas tradicionales de manejo del agua —entre ellos, las amunas—, iniciativas de soberanía alimentaria y mecanismos de organización y defensa de personas defensoras del ambiente.

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Foro público reunirá a representantes de 9 países

El lunes 14 de septiembre se realizará el foro público 'Resistencia a las falsas soluciones climáticas en contexto de crisis política y ambiental en América Latina y el Caribe'.

La jornada contará con representantes de Honduras, Bolivia, Chile, Brasil, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador y El Salvador. Se desarrollará un panel de casos y testimonios territoriales y se presentará el denominado Mapa de Falsas Soluciones, una herramienta de cartografía comunitaria que reúne casos identificados en la región y el Perú.

También se discutirá el escenario político regional y los retos para la justicia climática frente a la llegada de gobiernos conservadores en distintos países de América Latina.

Las primeras jornadas del encuentro estarán dedicadas al intercambio con comunidades, análisis de casos y evaluación de estrategias desarrolladas durante los últimos cuatro años. El programa culminará el martes 15 de septiembre con espacios de articulación entre las organizaciones participantes.

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