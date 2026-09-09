Hallan presunta droga oculta en la zapatilla de una escolar en colegio de Trujillo

Una revisión preventiva de BAPES detectó la presunta droga en la zapatilla de la escolar. | Composición LR

Una revisión preventiva de BAPES detectó la presunta droga en la zapatilla de la escolar. | Composición LR

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La tranquilidad del colegio San Francisco de Asís, en el distrito de Huanchaco, Trujillo, se vio alterada luego de que durante una revisión preventiva se encontrara una bolsa con una sustancia que, tras ser sometida a una prueba, habría resultado positiva para droga.

El hallazgo ocurrió cuando integrantes de las Brigadas de Autoprotección Escolar (BAPES), conformadas por padres de familia, realizaban una revisión de rutina en las instalaciones del plantel. Durante el procedimiento, detectaron que una estudiante de secundaria llevaba la sustancia escondida dentro de una de sus zapatillas.

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De acuerdo con la información preliminar, los padres comunicaron inmediatamente el hecho a las autoridades de la institución educativa. Ante esta situación, el colegio procedió a activar el protocolo establecido para este tipo de casos y puso el hecho en conocimiento de las autoridades correspondientes.

Director exhorta a padres a estar atentos

El director del colegio San Francisco de Asís, Marco Escudero, señaló que previamente se había autorizado a los integrantes de las BAPES a realizar controles preventivos al momento del ingreso de los estudiantes.

Según explicó, estas revisiones comprenden principalmente la inspección de las mochilas de los escolares, como parte de las medidas destinadas a prevenir el ingreso de objetos o sustancias prohibidas al plantel.

Tras el hallazgo, el director también hizo un llamado a los padres y apoderados para que mantengan una comunicación constante con sus hijos y permanezcan atentos ante eventuales cambios de conducta o situaciones que puedan representar algún riesgo.

Las circunstancias en las que la menor habría obtenido la sustancia y si esta estaba destinada al consumo o a una eventual distribución son materia de investigación. El caso deberá ser esclarecido por las autoridades competentes.