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Condenan a prisión a 11 miembros de Los Letales del Norte II: exigían hasta S/50.000 a transportistas y candidatos en La Libertad

La banda, implicada en delitos de extorsión, usurpación y homicidio, fue desarticulada tras un operativo policial que se realizó en varias regiones del país en mayo del 2022. Las sentencias van desde los seis hasta los 14 años de prisión.

Integrantes de la organización criminal Los Letales del Norte II
Integrantes de la organización criminal Los Letales del Norte II | Foto: Andina / Difusión
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La Corte Superior de Justicia de La Libertad condenó a prisión efectiva a 11 integrantes de los Letales del Norte II, organización criminal dedicada a la extorsión, usurpación y homicidio, entre otros delitos. La banda fue desarticulada tras un operativo policial que se realizó en varias regiones del país en mayo del 2022.

Según la investigación policial, los integrantes de esta red delictiva realizaban cobros extorsivos desde S/1.000 hasta S/50.000 mensualesa las empresas de transporte público urbano e interprovincial, así como a candidatos a las alcaldías en La Libertad, instituciones educativas y empresas constructoras a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares.

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Condenas van desde seis hasta 14 años de prisión

El colegiado sentenció a 14 años de prisión a Santos Paredes Barreto por los delitos de asociación ilícita y tenencia ilegal de explosivos. Dilmer Giovanni Rodríguez Flores, alias Vaso, y Juan Percy Rodríguez Castillo, alias Cholo Percy, recibieron 6 años y 10 meses de prisión; mientras que Diomedes Euterio Vega Blas, alias Calandaria, fue condenado a 6 años de prisión por el delito de tenencia ilegal de municiones.

Asimismo, impuso una condena de 8 años de pena privativa de la libertad para los procesados Carlos Alberto Vásquez Alayo, alias Cangrejo Loco; Deiner Secundino Villena Miranda, alias Deiner; Cristian Eduardo Calderón Cabrera, alias Cristian; Yolvin Omar Miranda Silupú, Jorge Luis Ramírez Pacheco, alias Cartavio; Santa María Vega Barreno, alias Vega; y Hilario Pizan González, alias Cholo Hilario.

Pruebas respaldaron fallo judicial

De acuerdo con el Ministerio Público, el fallo se adelantó para el 10 de septiembre luego de que el Órgano Colegiado de la Corte Superior de Justicia respaldara la carga probatoria presentada por el Equipo 1 de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada (FECOR) de La Libertad. El ente fiscal ratificó su compromiso para investigar, perseguir y lograr sanciones severas contra las estructuras criminales que operan en la región.

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