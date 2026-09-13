Escocia, Gales e Irlanda del Norte exigirán referéndums de independencia al Reino Unido

Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán por primera vez para coordinar una agenda sobre autodeterminación | AFP

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Escocia, Gales e Irlanda del Norte exigirán al Reino Unido el derecho a celebrar referéndums de independencia en una declaración conjunta que sus líderes prevén presentar en Cardiff, según informó el medio The Telegraph. El encuentro reunirá por primera vez a los dirigentes de las tres naciones, todos vinculados a fuerzas que defienden la independencia o una transformación constitucional del Reino Unido.

La cumbre de Cardiff tendrá como protagonistas a John Swinney, del Partido Nacional Escocés (SNP); Rhun ap Iorwerth, de Plaid Cymru, y Michelle O'Neill, de Sinn Féin. También participará Mary Lou McDonald, presidenta de Sinn Féin y líder de la oposición en la República de Irlanda. Los asistentes prevén suscribir un memorando de entendimiento con respecto a economía, energía, Europa, cooperación internacional y autodeterminación.

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Buscan impulsar la autodeterminación

El documento plantea que Escocia y Gales puedan incorporarse a la UE como nuevos Estados, mientras que Irlanda del Norte pasaría a formar parte de una Irlanda unida. La propuesta supone una coordinación política entre fuerzas que buscan modificar el actual vínculo con Westminster.

Para Gales, Plaid Cymru también reclama mayores competencias sobre impuestos, gasto público, policía y financiación ferroviaria. La formación pretende que los ingresos de la Corona derivados de los recursos del lecho marino, incluidos los vinculados a parques eólicos, lleguen a Gales.

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El partido además quiere sustituir la fórmula Barnett por un sistema de financiación más favorable para el país. Aunque el Gobierno galés no prevé convocar una consulta de independencia durante su primer mandato, sí plantea un diálogo nacional y una comisión que prepare el terreno ante unas futuras decisiones.

La cita adquiere especial relevancia porque, por primera vez desde la creación de las instituciones de autonomía territorial, Escocia, Gales e Irlanda del Norte cuentan con líderes de partidos favorables a la independencia.

Swinney desafía a Burnham por el futuro del Reino Unido

John Swinney elevó la presión con respecto a Westminster antes de la reunión y lanzó un mensaje directo a Andy Burnham, alcalde de Manchester y una de las figuras laboristas mencionadas en el debate sobre el futuro territorial.

“Por primera vez en la historia, Escocia, Gales e Irlanda del Norte están lideradas por primeros ministros independentistas. No podría haber una señal más clara de que el statu quo no es sostenible y de que Westminster debe prepararse para un futuro posterior a la independencia del Reino Unido”, afirmó Swinney.

El dirigente del SNP además sostuvo que Burnham podría pasar a la historia como “el último primer ministro del Reino Unido” y defendió la independencia como el punto de partida de una nueva relación entre las naciones de las islas.

Burnham había admitido que otro referéndum escocés podría celebrarse si existiera un respaldo claro de la población, con una referencia a las condiciones previstas para Irlanda del Norte en el Acuerdo de Viernes Santo. Después aclaró que la independencia y otra consulta estaban fuera de discusión antes de las próximas elecciones generales y recordó que el Partido Laborista no respalda la independencia ni otras elecciones.

En Escocia, el referéndum de 2014 terminó con un 55% de votos a favor de permanecer en el Reino Unido y un 45% por la independencia.

Trump respalda la unión de Irlanda desde Dublín

El debate, asimismo, recibió un impulso desde Irlanda. Donald Trump declaró durante su visita a Dublín que le encantaría ver una Irlanda unida y calificó una eventual reunificación como algo fantástico. El presidente estadounidense añadió que el Reino Unido tendría algo que decir al respecto.

Las declaraciones provocaron rechazo entre dirigentes unionistas de Irlanda del Norte. Gavin Robinson, líder del Partido Democrático Unionista (DUP), se opuso a una ruptura del Reino Unido mediante la unión con la República de Irlanda. Emma Little-Pengelly, dirigente adjunta del DUP, cuestionó además la participación de Michelle O'Neill en la cumbre de Cardiff.

El Acuerdo de Viernes Santo contempla la posibilidad de un referéndum sobre la reunificación si parece probable que una mayoría de los ciudadanos de Irlanda del Norte respalde esa opción. La población de la República de Irlanda también tendría que aprobarla.