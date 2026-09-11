HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Francis Allison en vivo: ¿qué propone para Lima? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Economía

Ayacucho: COFOPRI entrega1.144 títulos de propiedad y formaliza terrenos para colegios, salud y futura comisaría

Entrega de títulos se realizó en Iguaín en Huanta, zona alto andina a más de 3.000 m s. n. m., donde familias se convirtieron en propietarios.

Crédito: Difusión
Crédito: Difusión | Crédito: Difusión | Crédito: Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en el distrito de Iguaín, provincia de Huanta, cerca de 300 familias recibieron directamente sus títulos de propiedad como parte de una intervención de COFOPRI que llevó 1.144 títulos a las 11 provincias de Ayacucho.

Únete a nuestro canal de política y economía

"COFOPRI tiene la misión de acercarse a las familias que llevan muchos años esperando una formalización de su propiedad más eficaz y oportuna. Son muchas las que necesitan atención y, para llegar a ellas, necesitamos mejorar algunas normas, simplificar los procesos y reducir plazos y etapas", señaló Cecilia Castro Torres, directora ejecutiva de COFOPRI.

TE RECOMENDAMOS

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 08/09/26 | La República - LR+

La titular de Cofopri informó que los títulos inscritos a favor de las familias de Ayacucho beneficiarán a más de 4.500 personas y comprenden 982 títulos para viviendas y 162 predios destinados a equipamiento urbano y servicios públicos.

Del paquete de equipamiento urbano, 21 títulos corresponden al sector Educación. Diez están vinculados a instituciones educativas ya construidas que recibirán respaldo legal definitivo y otros 11 corresponden a terrenos destinados a la ampliación o desarrollo de nueva infraestructura escolar.

En Salud, COFOPRI formalizó seis predios ubicados en cinco distritos de las provincias de La Mar, Huanta, Huanca Sancos y Parinacochas. Cuatro corresponden a establecimientos que ya están construidos y dos son terrenos destinados a futuros proyectos de ampliación o nueva infraestructura.

La intervención también alcanza a la seguridad ciudadana. Un terreno ubicado en el distrito de Sancos, provincia de Huanca Sancos, está destinado a favor del sector Interior, generando las condiciones legales para el desarrollo de futura infraestructura policial o de control en la zona.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Cofopri retoma campaña en Ayacucho para destrabar títulos de propiedad de 760 familias: ¿cómo consultar el estado de mi trámite?

Cofopri retoma campaña en Ayacucho para destrabar títulos de propiedad de 760 familias: ¿cómo consultar el estado de mi trámite?

LEER MÁS
Más de 600 familias de Quequeña avanzan en el proceso de titulación de sus viviendas con Cofopri

Más de 600 familias de Quequeña avanzan en el proceso de titulación de sus viviendas con Cofopri

LEER MÁS
Cofopri entrega títulos de propiedad a más de 43 mil familias en Lima, Callao y otras 9 regiones del país: ¿cómo consultar el estado de mi predio?

Cofopri entrega títulos de propiedad a más de 43 mil familias en Lima, Callao y otras 9 regiones del país: ¿cómo consultar el estado de mi predio?

LEER MÁS
Esto costaría construir una casa de 100m2 y 2 pisos en COMAS, CARABAYLLO y otros distritos de LIMA NORTE

Esto costaría construir una casa de 100m2 y 2 pisos en COMAS, CARABAYLLO y otros distritos de LIMA NORTE

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025