Cofopri retoma campaña en Ayacucho para destrabar títulos de propiedad de 760 familias: ¿cómo consultar el estado de mi trámite?

Las brigadas técnicas de Cofopri se desplazarán a las provincias de Lucanas, Huamanga y Huanta, priorizando el apoyo en Lucanas para 634 familias en siete distritos. | Foto: composición LR

Las brigadas técnicas de Cofopri se desplazarán a las provincias de Lucanas, Huamanga y Huanta, priorizando el apoyo en Lucanas para 634 familias en siete distritos. | Foto: composición LR

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El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) retomará sus intervenciones en distintas zonas de Ayacucho para atender a 760 familias que tienen trámites pendientes relacionados con la formalización de sus viviendas. La campaña estará a cargo de brigadas técnicas de la entidad, adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y permitirá continuar expedientes que aún requieren documentación, verificaciones o la corrección de observaciones.

Las visitas se desarrollarán entre el 17 y el 26 de agosto en las provincias de Lucanas, Huamanga y Huanta. El mayor número de atenciones se concentrará en Lucanas, donde 634 familias de siete distritos podrán regularizar aspectos pendientes de sus expedientes. También se realizarán acciones de empadronamiento en San José de Ticllas y Huamanguilla, dirigidas a 36 y 90 familias, respectivamente.

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Cofopri en Ayacucho: fechas y requisitos para avanzar hacia el título de propiedad

En la provincia de Lucanas, las brigadas estarán presentes del 17 al 25 de agosto en Huachuas, Laramate, Ocaña, Otoca, San Pedro de Palco, Santa Lucía y Leoncio Prado. En estos lugares se atenderá a posesionarios que no pudieron completar anteriormente alguna etapa de la formalización individual.

La campaña seguirá el 24 de agosto en el distrito de San José de Ticllas, provincia de Huamanga, con el empadronamiento de 36 viviendas. Luego, los días 25 y 26 de agosto, Cofopri llegará a Huamanguilla, en la provincia de Huanta, para atender a otras 90 familias. Durante cada visita, el personal identificado de la entidad revisará los datos del inmueble, recibirá los documentos solicitados y orientará sobre los pasos necesarios para continuar el trámite. Los posesionarios deberán permanecer en sus predios y contar con su DNI y los documentos vinculados con la posesión.

¿Cómo verificar las observaciones y el estado del trámite de Cofopri?

Los ciudadanos que hayan recibido una notificación y necesiten conocer qué aspectos deben corregir pueden revisar la situación de su expediente mediante el servicio Seguimiento de Trámites de Cofopri. La consulta puede realizarse utilizando el DNI del titular o el código correspondiente al predio.

También es posible revisar las fechas y lugares incluidos en la campaña mediante la sección Campañas y Eventos del portal institucional de Cofopri. Esta información permite identificar cuándo se realizará la intervención correspondiente en cada sector.

El empadronamiento no tiene costo y forma parte de las etapas necesarias para avanzar en la formalización, ya que permite comprobar información técnica y legal del predio. Cofopri señala que todo el proceso de formalización es gratuito y solicita a los posesionarios previamente notificados que participen en las visitas y entreguen los documentos requeridos para continuar con sus expedientes hacia el título de propiedad.