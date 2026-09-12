Emmy 2026: fecha, hora y dónde ver la ceremonia en vivo con todos los nominados a lo mejor de la televisión estadounidense

Todo está listo para la 78° edición de los Emmy, que se celebrará el 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. La ceremonia comenzará a las 19:00 horas (hora Perú). Foto: difusión

Todo está listo para la 78° edición de los Emmy, que se celebrará el 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. La ceremonia comenzará a las 19:00 horas (hora Perú). Foto: difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Todo está listo para la 78° edición de los Emmy que se celebrará este lunes 14 de setiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, en Estados Unidos, y la transmisión iniciará a las 6.00 p. m. de Perú y la premiación comenzará a las 7.00 p. m. Estos premios son un reconocimiento para lo más destacado de la industria de la televisión, incluyendo series, miniseries y películas.

Los galardones entregados por la Academia de la Televisión de Estados Unidos estarán a cargo de la actriz Mariska Hargitay, mundialmente conocida por su papel en la multipremiada serie 'La Ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales (UVE)'. La también productora estadounidense será la primera mujer en conducir la ceremonia en solitario en los últimos 15 años.

Emmy 2026 se alista para su premiación

¿Dónde ver la edición 78 de los Emmy?

La transmisión de los Emmy 2026 comenzará a las 6.00 p. m. con la llegada de las celebridades a la alfombra roja. La cobertura podrá seguirse por TNT, disponible en los canales 1502 HD y 502 de DIRECTV, así como mediante la plataforma de streaming DGO. Una hora más tarde, a las 7.00 p. m., dará inicio la ceremonia de premiación por la misma señal.

Asimismo, los suscriptores pueden acceder a una selección especial de contenidos que incluye varias de las producciones nominadas disponibles dentro del Plan Streaming de DGO. La propuesta también ofrece canales de televisión en vivo, transmisiones deportivas a través de DSPORTS, películas, series, documentales y contenidos incluidos en los catálogos de DGO, Prime Video y Disney+.

¿Dónde ver algunas de las nominadas a los Emmy 2026?

All Her Fault

La serie se abre al misterio cuando una madre va a buscar a su hijo a la casa de un compañero, pero descubre que la familia que vive allí no existe y que el niño ha sido secuestrado. Quedó nominada en las categorías Mejor miniserie o antología televisiva, Mejor actriz principal en una miniserie o película (Sarah Snook) y Mejor actriz de reparto en una miniserie o película (Dakota Fanning). Disponible en Prime Video.

Los Emmy se transmitirán por TNT y DGO, desde las 6:00 p.m. También estarán disponibles diversas producciones nominadas en plataformas como Prime Video y Disney+.

Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

El biopic sobre la relación de la mítica pareja que acaparó los titulares de la prensa estadounidense en los años 90 y que perdió la vida en un trágico accidente compite en las categorías Mejor miniserie o antología televisiva, Mejor actriz principal en una miniserie o película (Sarah Pidgeon) y Mejor actriz de reparto en una miniserie o película (Constance Zimmer). Disponible en Disney+.

The Bear

Carmy Berzatto, un chef de alta cocina, vuelve a su natal Chicago para sacar adelante el casi quebrado negocio familiar tras la trágica muerte de su hermano mayor. The Bear compite por Mejor serie de comedia y Mejor actriz principal en una serie de comedia (Ayo Edebiri). Disponible en Disney+.

Saturday Night Live

El mítico late show que es una combinación de sketches, comedia, variedades, actores, músicos, e invitados especiales y que lleva en la TV estadounidense desde 1975 aspira a la estatuilla por Mejor programa talk show y Mejor actor invitado en una serie de comedia (Connor Storrie). Disponible en el catálogo On demand de DGO.

The Eras Tour: The Final Show

La película documental del último concierto de la histórica gira de Taylor Swift, la artista nominada a 14 Grammys está nominada en la categoría Mejor especial de variedades. Disponible en Disney+.

The Testaments

Se trata de la secuela de la exitosa serie 'El cuento de la criada' y aspira al premio a Mejor actriz principal en una serie dramática por la actuación de Chase Infiniti, conocida por su papel en la galardonada 'Una batalla tras otra'. Disponible en Disney+.