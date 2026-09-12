HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

Emmy 2026: fecha, hora y dónde ver la ceremonia en vivo con todos los nominados a lo mejor de la televisión estadounidense

La premiación, que destaca lo mejor de la televisión, será conducida por Mariska Hargitay y será la primera mujer en hacerlo en solitario en los últimos 15 años.

Todo está listo para la 78° edición de los Emmy, que se celebrará el 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. La ceremonia comenzará a las 19:00 horas (hora Perú). Foto: difusión
Todo está listo para la 78° edición de los Emmy, que se celebrará el 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. La ceremonia comenzará a las 19:00 horas (hora Perú). Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Todo está listo para la 78° edición de los Emmy que se celebrará este lunes 14 de setiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, en Estados Unidos, y la transmisión iniciará a las 6.00 p. m. de Perú y la premiación comenzará a las 7.00 p. m. Estos premios son un reconocimiento para lo más destacado de la industria de la televisión, incluyendo series, miniseries y películas.

Los galardones entregados por la Academia de la Televisión de Estados Unidos estarán a cargo de la actriz Mariska Hargitay, mundialmente conocida por su papel en la multipremiada serie 'La Ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales (UVE)'. La también productora estadounidense será la primera mujer en conducir la ceremonia en solitario en los últimos 15 años.

Series como “The Pitt” y “La maldición de Widow’s Bay

Emmy 2026 se alista para su premiación

PUEDES VER: Lista completa de nominados a los Emmy 2026: ‘The Pitt’ y ‘Hacks’ encabezan los premios a lo mejor de la TV estadounidense

lr.pe

¿Dónde ver la edición 78 de los Emmy?

La transmisión de los Emmy 2026 comenzará a las 6.00 p. m. con la llegada de las celebridades a la alfombra roja. La cobertura podrá seguirse por TNT, disponible en los canales 1502 HD y 502 de DIRECTV, así como mediante la plataforma de streaming DGO. Una hora más tarde, a las 7.00 p. m., dará inicio la ceremonia de premiación por la misma señal.

Asimismo, los suscriptores pueden acceder a una selección especial de contenidos que incluye varias de las producciones nominadas disponibles dentro del Plan Streaming de DGO. La propuesta también ofrece canales de televisión en vivo, transmisiones deportivas a través de DSPORTS, películas, series, documentales y contenidos incluidos en los catálogos de DGO, Prime Video y Disney+.

PUEDES VER: Emmy 2026: anuncian cambios en la premiación en vivo

lr.pe

¿Dónde ver algunas de las nominadas a los Emmy 2026?

All Her Fault

La serie se abre al misterio cuando una madre va a buscar a su hijo a la casa de un compañero, pero descubre que la familia que vive allí no existe y que el niño ha sido secuestrado. Quedó nominada en las categorías Mejor miniserie o antología televisiva, Mejor actriz principal en una miniserie o película (Sarah Snook) y Mejor actriz de reparto en una miniserie o película (Dakota Fanning). Disponible en Prime Video.

Premiación se podrá ver en vivo a través del servicio de DIRECTV

Los Emmy se transmitirán por TNT y DGO, desde las 6:00 p.m. También estarán disponibles diversas producciones nominadas en plataformas como Prime Video y Disney+.

Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

El biopic sobre la relación de la mítica pareja que acaparó los titulares de la prensa estadounidense en los años 90 y que perdió la vida en un trágico accidente compite en las categorías Mejor miniserie o antología televisiva, Mejor actriz principal en una miniserie o película (Sarah Pidgeon) y Mejor actriz de reparto en una miniserie o película (Constance Zimmer). Disponible en Disney+.

The Bear

Carmy Berzatto, un chef de alta cocina, vuelve a su natal Chicago para sacar adelante el casi quebrado negocio familiar tras la trágica muerte de su hermano mayor. The Bear compite por Mejor serie de comedia y Mejor actriz principal en una serie de comedia (Ayo Edebiri). Disponible en Disney+.

Saturday Night Live

El mítico late show que es una combinación de sketches, comedia, variedades, actores, músicos, e invitados especiales y que lleva en la TV estadounidense desde 1975 aspira a la estatuilla por Mejor programa talk show y Mejor actor invitado en una serie de comedia (Connor Storrie). Disponible en el catálogo On demand de DGO.

The Eras Tour: The Final Show

La película documental del último concierto de la histórica gira de Taylor Swift, la artista nominada a 14 Grammys está nominada en la categoría Mejor especial de variedades. Disponible en Disney+.

The Testaments

Se trata de la secuela de la exitosa serie 'El cuento de la criada' y aspira al premio a Mejor actriz principal en una serie dramática por la actuación de Chase Infiniti, conocida por su papel en la galardonada 'Una batalla tras otra'. Disponible en Disney+.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¡Perú presente! 'Esto es guerra' fue nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

¡Perú presente! 'Esto es guerra' fue nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

LEER MÁS
María Pía Copello se emociona al ganar premio como ‘influencer del año’ tras derrotar a Luciana Fuster y a otras creadoras de contenido

María Pía Copello se emociona al ganar premio como ‘influencer del año’ tras derrotar a Luciana Fuster y a otras creadoras de contenido

LEER MÁS
Ganadores de los premios SBS Drama Awards 2024: lista completa de los mejores dramas y actores del año

Ganadores de los premios SBS Drama Awards 2024: lista completa de los mejores dramas y actores del año

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cine y series

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025