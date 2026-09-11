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Equipo especial PNP investiga amenazas a fiscal Leonardo Guffanti

Son 12 agentes que siguen las pistas del origen de los mensajes intimidantes. Ministro del Interior asegura que ya se coordinó el resguardo que recibe el magistrado. Hay otros 25 magistrados de las FECOR que también son intimidados.

Fiscal provincial Leonardo Guffanti Parra, recibe respaldo de su institución.
Fiscal provincial Leonardo Guffanti Parra, recibe respaldo de su institución.
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Un equipo especial de 12 agentes de la Policía Nacional inició las indagaciones por las amenazas de muerte contra el fiscal provincial Leonardo Guffanti Parra, atribuidas a una organización criminal.

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"Hay una indagación en curso y ya fueron dispuestos los actos investigativos para establecer el origen de los mensajes", aseguró el Ministro del Interior, César Astudillo.

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Desde el Ministerio Público rechazaron los mensajes que atentan en contra de un representante de esa institución e hicieron un llamado a los distintos sectores de la sociedad para que se respete la independencia y autonomía judicial.

De igual manera, instaron a que se permita que los procesos a cargo de la entidad se resuelvan en derecho, lejos de cualquier controversia política o personal, indicó.

PUEDES VER: Hay 25 fiscales amenazados de muerte por el crimen organizado

"Hemos recibido esa información respecto a la amenaza que hay al fiscal. Un equipo de agentes especiales está a cargo de la investigación, en principio hay que ubicar esa extorsión, de dónde está viniendo esa amenaza", manifestó el ministro Astudillo.

Aseguró que el fiscal adjunto es resguardado y anunció operativos para capturar a los responsables de las intimidaciones. Aunque no precisó más detalles, sostuvo que hay un equipo de agentes que hace las pesquisas correspondientes.

"Obviamente no podemos decirles qué están haciendo y cómo lo están haciendo, por obvias razones, pero se ha tomado acción inmediatamente", indicó.

Hace unos días, el fiscal provincial Leonardo Guffanti denunció que viene siendo víctima de extorsiones.

En un mensaje de amedrentamiento, los criminales aseguraron conocer sus movimientos, así como los de su familia incluso de quien vive en España.

"Hemos recibido los mensajes intimidatorios, básicamente los mensajes dicen que saben que mi familia está en España, que no acuda a las audiencias", reveló Guffanti Parra sobre los textos que llegaron directamente a su equipo de comunicación oficial.

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Pese al hostigamiento, la respuesta del Ministerio Público ha sido frontal. Tras lograr recientemente una condena de 21 años de prisión contra Wilder Jara por usurpación de terrenos y organización criminal en Santa Rosa, el fiscal garantizó que las diligencias no se detendrán bajo ningún término.

"Nada nos va a amedrentar, no vamos a claudicar, seguimos. Es la mística que nos enseñó el doctor Chávez Cotrina y vamos a seguir en lo que nos confíe el fiscal provincial", afirmó el magistrado con firmeza.

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR), Jorge Chávez Cotrina, agradeció al Ministerio del Interior por tomar medidas frente a las amenazas de muerte que vienen recibiendo fiscales por parte del crimen organizado.

Señaló que ya iniciaron las investigaciones y, en las próximas horas, debería disponerse la seguridad policial para los fiscales.

Chávez Cotrina ha manifestado que son 25 fiscales de las FECOR los que vienen recibiendo amenazas a nivel nacional.

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