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Doble asesinato en Callao: hombre y mujer son acribillados durante olimpiada escolar a plena luz del día

El ataque ocurrió en el parque Víctor Raúl Haya de la Torre, en Bocanegra. Una tercera persona resultó herida. Los estudiantes que participaban en las actividades tuvieron que ponerse a buen recaudo.

Dos personas fueron asesinadas a balazos en el parque Víctor Raúl Haya de la Torre, Callao, durante las olimpiadas escolares del 11 de septiembre. Las víctimas fueron Gisela Yorguet y Henry Mogollón.
Dos personas fueron asesinadas a balazos en el parque Víctor Raúl Haya de la Torre, Callao, durante las olimpiadas escolares del 11 de septiembre. Las víctimas fueron Gisela Yorguet y Henry Mogollón. | La República. | Elvis Cairo
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Dos personas fueron asesinadas a balazos la mañana de este viernes 11 de septiembre, mientras se desarrollaban unas olimpiadas escolares en el parque Víctor Raúl Haya de la Torre, ubicado en el anexo 1 de Bocanegra, en el Callao.

Según información recogida en el lugar, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta la zona y dispararon contra un grupo de personas. Como consecuencia del ataque, Gisela Yorguet Donayre Chiri (32) y Henry Stwar Mogollón Medrano (28) murieron. Una tercera persona, identificada como Bismar Leopoldo Linares Huamani (43), resultó herida y fue trasladada al hospital San José.

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Estudiantes presenciaron el ataque

El hecho ocurrió mientras se desarrollaban las olimpiadas de la institución educativa Divino Jesús. De acuerdo con testigos, las víctimas se encontraban observando las actividades cuando los sujetos armados comenzaron a disparar.

Los estudiantes que se encontraban en el parque corrieron para ponerse a salvo tras escuchar los disparos. Los atacantes huyeron del lugar inmediatamente después de efectuar el ataque.

La escena quedó registrada en medio de la actividad escolar, mientras las autoridades acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

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Policía investiga el móvil del doble crimen

Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque y la Policía realiza las investigaciones para identificar a los responsables.

En la zona se encuentran varias cámaras de seguridad que podrían aportar imágenes sobre el desplazamiento de los atacantes y contribuir a esclarecer el crimen. Las autoridades también realizan las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el doble asesinato.

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