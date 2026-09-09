Disparan contra cúster de la empresa ETMOSA y hieren a conductor en La Perla: es el tercer ataque en menos de un mes

Ataque contra cúster de la empresa ETMOSA en La Perla, Callao | Foto: Difusión

Ataque contra cúster de la empresa ETMOSA en La Perla, Callao | Foto: Difusión

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Una cúster de la empresa de transporte ETMOSA fue atacada a balazos por presuntos extorsionadores la noche del martes 8 de septiembre en el distrito de La Perla, en el Callao.

El hecho ocurrió en la cuadra 13 de la avenida José Gálvez, a pocos metros del grifo GO!, donde la unidad de placa DOE-903 se encontraba haciendo cola para abastecerse de combustible. Según información preliminar, sujetos desconocidos realizaron varios disparos contra el vehículo y se dieron a la fuga en una moto lineal.

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Conductor resultó herido tras ataque

En la escena se encontraron nueve casquillos de bala. Al menos tres de estos impactos quedaron registrados en la ventana de la cúster, a la altura del asiento del conductor. El chofer resultó herido en una de las piernas durante el ataque.

Tras producirse la balacera, el conductor de 30 años intentó escapar del lugar; sin embargo, en su desplazamiento terminó chocando contra otro vehículo que se encontraba detrás de la unidad.

El herido fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica. Hasta el momento, se investiga si el ataque estaría relacionado con un nuevo caso de extorsión contra empresas de transporte público.

La Policía inició las diligencias correspondientes para identificar y ubicar a los responsables del ataque.

Tercer atentado en menos de un mes

Según Latina Noticias, este es el tercer ataque en menos de un mes que sufre la empresa de transporte ETMOSA, que cubre la ruta San Martín de Porres–Callao. Los dos atentados previos ocurrieron el 14 y 19 de agosto en la misma zona de la av. José Gálvez, muy cerca del óvalo La Perla.

Aunque los transportistas no quisieron declarar, el medio pudo conocer que los trabajadores vienen pagando S/20 diarios desde hace varios meses. Los pagos se realizarían a dos bandas criminales, pero habría una tercera organización criminal que también estaría exigiendo los cupos y que, ante la negativa, estaría provocando los siniestros.

La empresa ETMOSA, que cuenta con 140 trabajadores y cerca de 70 unidades, no ha anunciado la paralización de su servicio tras el último atentado. Sin embargo, durante la mañana de este miércoles solo algunas unidades salieron en circulación, según el citado medio.