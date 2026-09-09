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Diez ovejas dejadas en un viñedo sorprendieron a todos 5 años después: mejoraron el suelo y redujeron los costes

El cambio ayudó a reducir el uso de productos químicos y el trabajo con máquinas, mientras el viñedo recuperaba la calidad de su tierra.

Las ovejas marcaron un hito en la agricultura regenerativa. Foto: Ashton Creek Vineyard
Las ovejas marcaron un hito en la agricultura regenerativa. Foto: Ashton Creek Vineyard
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Lo que comenzó con un pequeño grupo de ovejas terminó transformando la forma de trabajar en un viñedo de Virginia, Estados Unidos. Hace cinco años, la familia del agricultor Alan Thibault incorporó ovejas Dorper para controlar la vegetación que crecía entre las hileras de vides y reducir la dependencia de las máquinas y productos agrícolas.

La experiencia se desarrolló en Riverside Vines, en el condado de Dinwiddie, y forma parte de un cambio hacia un modelo de agricultura regenerativa. Con el tiempo, el rebaño creció hasta alcanzar alrededor de 100 animales. Según Thibault, el nuevo sistema permitió reducir el uso de insumos externos y mejorar las condiciones del suelo.

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Las ovejas sustituyeron a las máquinas

Las ovejas comen las plantas que crecen entre las vides, por lo que disminuye la necesidad de realizar labores de corte mecánico. Además, sus excrementos se incorporan directamente al suelo, aportando materia orgánica.

El ganado no se deja suelto sin control. Los animales son trasladados a sectores de unas cuatro hectáreas para realizar un pastoreo controlado. También se permite que coman algunas hojas alrededor de los racimos, con el objetivo de favorecer la circulación del aire en esa zona.

La familia Thibault también diversificó sus cultivos de cobertura y comenzó a utilizar insectos beneficiosos para combatir algunas plagas. Como resultado, asegura haber eliminado los fertilizantes y herbicidas sintéticos y reducido en 40% el uso de fungicidas. Además, los insumos externos disminuyeron en 65%.

"Realmente queríamos solucionar la causa del problema, en lugar de estar siempre tratando los síntomas", explicó Thibault.

El agricultor considera que este cambio puede ayudar a que la actividad sea viable a largo plazo. "Estamos muy entusiasmados por construir algo que creemos que puede ser sostenible para la próxima generación", afirmó.

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La materia orgánica del suelo aumentó 400%

Uno de los resultados que más llamó la atención fue el cambio registrado en el suelo. De acuerdo con los datos proporcionados por Thibault, la cantidad de materia orgánica aumentó 400%, mientras que la captura de carbono creció 350%.

La experiencia llevó a Ashton Creek Vineyard y Riverside Vines a convertirse en las primeras operaciones vitivinícolas de Virginia en obtener la certificación Regenified, que reconoce prácticas relacionadas con la salud del suelo, la biodiversidad y el manejo de animales.

El caso también se produce en un momento en que la agricultura regenerativa recibe mayor atención en Estados Unidos. En diciembre de 2025, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS) lanzó un programa piloto que destina US$700 millones a apoyar planes voluntarios de conservación orientados a mejorar la salud del suelo, el manejo del agua y la productividad agrícola.

Para Thibault, la certificación no representa el final del proceso. "No vamos a detenernos con esta certificación. Queremos seguir mejorando la materia orgánica, capturar más carbono y marcar una diferencia en el clima y la comunidad", sostuvo.

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