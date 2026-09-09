El boxeador peruano Adriano Encalada, de 19 años, perdió su brazo derecho tras un accidente durante un entrenamiento en Callao. El incidente ocurrió el 28 de agosto. | Foto: composición LR

El boxeador peruano Adriano Encalada, de 19 años, perdió su brazo derecho tras un accidente durante un entrenamiento en Callao. El incidente ocurrió el 28 de agosto. | Foto: composición LR

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El boxeador peruano y campeón nacional, Adriano Encalada, de 19 años, perdió el brazo derecho luego de sufrir un accidente durante un entrenamiento de sparring en el Callao. El hecho ocurrió el viernes 28 de agosto, cuando el deportista cayó contra una mampara ocasionándole una profunda lesión.

Tras el accidente, fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión; sin embargo, según denuncian sus familiares, la falta de implementos para realizar la intervención que necesitaba y la demora en concretar su traslado a otro centro médico complicaron su situación. Los padres del joven deportista anunciaron que presentarán una denuncia para que se investiguen las responsabilidades.

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Accidente durante un sparring dejó al boxeador Adriano Encalada con una grave lesión en el brazo derecho

Adriano Encalada se preparaba para continuar su carrera deportiva y tenía como objetivo representar al Perú en futuras competencias internacionales. El joven entrenaba en la ONG Boxea Callao cuando, durante una práctica de sparring, retrocedió y cayó contra una mampara ubicada cerca de un desnivel.

La caída le provocó un corte de gravedad en el brazo derecho. La lesión habría comprometido tendones, nervios y el hueso, mientras que el deportista perdió alrededor de dos litros de sangre durante las primeras horas de atención.

En el Hospital Daniel Alcides Carrión, una cirujana habría explicado a la familia que el deportista requería una intervención cardiovascular y que era necesario utilizar un injerto de vena. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de sus parientes, el establecimiento no contaba con los implementos requeridos para realizar esa operación.

Familia de Adriano Encalada denuncia demoras en su traslado y atención médica tras llegar al Hospital Carrión

Ante la imposibilidad de realizar la intervención en el Hospital Carrión, se inició el proceso para trasladar al boxeador a otro establecimiento de salud. Sin embargo, problemas en la coordinación con la red hospitalaria retrasaron la referencia, pese a que su condición requería atención especializada.

La hermana de Adriano consiguió que el Hospital Hipólito Unanue aceptara recibirlo, luego de obtener una autorización vía WhatsApp. Para concretar el traslado, sus familiares contrataron una ambulancia privada por S/1.750.

Cuando el atleta fue sometido a una cirugía tras su llegada al establecimiento se determinó que su brazo no podía ser conservado debido al agravamiento de su estado por una infección bacteriana, por lo que los médicos plantearon la amputación como una medida necesaria para evitar un riesgo mayor para su vida.

Ahora, la familia y el abogado del joven anunciaron acciones legales por presunta negligencia y una posible cadena de responsabilidades que incluiría las circunstancias del accidente y la atención médica posterior. Las responsabilidades deberán ser determinadas por las investigaciones correspondientes.