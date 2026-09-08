Fernando Cerimedo es trasladado a un penal de máxima seguridad de Bolivia para cumplir 180 días de detención preventiva

Cerimedo enfrenta múltiples investigaciones, incluyendo un caso de tentativa de feminicidio y acusaciones de violencia familiar. Foto: Unitel.

Cerimedo enfrenta múltiples investigaciones, incluyendo un caso de tentativa de feminicidio y acusaciones de violencia familiar. Foto: Unitel.

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El consultor político argentino Fernando Cerimedo fue trasladado desde Santa Cruz hasta el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, donde deberá permanecer seis meses bajo detención preventiva por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

El operativo comenzó durante la madrugada en el penal de Palmasola, donde el acusado permanecía recluido por otra causa. Bajo custodia policial fue llevado hasta el aeropuerto internacional de Viru Viru y abordó un vuelo de Boliviana de Aviación hacia El Alto.

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Tras su llegada, fue conducido por tierra hasta Chonchocoro en un amplio dispositivo de seguridad. Una caravana de vehículos policiales acompañó el recorrido hasta el recinto penitenciario, ubicado en el municipio de Viacha, a unos 35 kilómetros de La Paz.

La medida corresponde a una segunda orden de detención preventiva dictada por la Justicia boliviana. La Resolución Judicial 313/2026, emitida el 29 de agosto y posteriormente ratificada en una instancia de apelación, estableció 180 días de reclusión dentro del proceso por presunto enriquecimiento ilícito.

Cerimedo ya cumplía una medida cautelar de similar duración en Palmasola por la investigación relacionada con el ataque armado contra su expareja, la abogada y operadora política Nadia Beller. La mujer recibió tres disparos el 17 de agosto en Santa Cruz y sobrevivió al ataque.

La defensa cuestiona el traslado

El equipo legal del denunciado anunció recursos contra las dos medidas de prisión preventiva y adelantó que buscará que el argentino pueda afrontar las investigaciones en libertad.

El abogado Ernesto Giraldes cuestionó además la forma en que se ejecutó el traslado y sostuvo que la defensa debía vigilar que se respetaran las garantías fundamentales de su cliente. También planteó la existencia de un supuesto vacío legal respecto de cuál de las dos órdenes de detención debía prevalecer.

La defensa afirmó asimismo, que recurrirá a instancias internacionales para cuestionar actuaciones que considera contrarias a los derechos de Cerimedo.

Las críticas también alcanzaron al operativo de seguridad. El vicepresidente Edmand Lara, opositor al Gobierno de Paz, había solicitado previamente el traslado del detenido, aunque después cuestionó el protocolo utilizado para llevarlo en un vuelo comercial.

Cuatro investigaciones abiertas

La situación judicial de Cerimedo no se limita a los dos procesos que actualmente sustentan sus detenciones preventivas.

Además de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y del expediente por tentativa de feminicidio, enfrenta en Santa Cruz una investigación por presunta violencia familiar y doméstica, relacionada con violencia psicológica.

En Beni, la Fiscalía abrió de oficio otro proceso por presunto tráfico de sustancias controladas y confabulación. El Ministerio Público señaló que esa investigación comenzó contra presuntos autores y que hasta ahora no existe una responsabilidad penal concreta atribuida a Cerimedo en ese expediente.