Trabaja en el municipio y hace campaña para Rafael López Aliaga

La gerente Isabel Ayala (izquierda) y la subgerente Rosa Torrejón (derecha), en cuyas gestiones se reportaron los casos de abuso sexual en “La Casa de los Petisos”. Foto: FB Adolfo E.

La gerente Isabel Ayala (izquierda) y la subgerente Rosa Torrejón (derecha), en cuyas gestiones se reportaron los casos de abuso sexual en “La Casa de los Petisos”. Foto: FB Adolfo E.

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El 24 de noviembre de 2025, el entonces tutor del albergue municipal La Casa de los Petisos, Adolfo Fuentes Bernal, fue interrogado por la fiscal de Familia de Lima, Lourdes Morales Benavente. Según un reporte anónimo entregado al programa Warmi Ñan, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el establecimiento donde trabajaba Fuentes se registraron episodios de abuso sexual cometidos por un interno mayor en agravio de dos niños. Pero el caso no fue denunciado por este servidor ni por los administradores del albergue.

Adolfo Fuentes sigue trabajando como “cuidador” de los menores de La Casa de los Petisos, y al mismo tiempo, es animador de los mítines de la campaña del ex alcalde y candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

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El servidor municipal admitió que estaba al tanto de los hechos que investiga la fiscal Morales.

“¿Tiene usted conocimiento de los hechos denunciados, de connotación sexual, en agravio del menor de iniciales C.C.U.C. (12) por parte del menor J.M.B.R. (14)?”, preguntó la fiscal Morales a Fuentes.

“Sí, lo sé por la información que nos dio la administración, que había una denuncia anónima y que el Departamento de Psicología hizo un informe”, admitió Adolfo Fuentes.

Sin embargo, añadió para zafarse del problema: “Los hechos suscitados no ocurrieron durante mi turno”.

Cuando la fiscal recibió la información del primer caso de abuso sexual, La Casa de los Petisos se encontraba bajo la administración de la gerente de Desarrollo Humano, Isabel Ayala Melgarejo, y de la subgerenta de Bienestar y Promoción Social, Rosa Torrejón Aragón. De acuerdo con el expediente fiscal, no dieron cuenta del grave incidente a la fiscalía.

En campaña. La gerente de Desarrollo Humano de la MML y candidata a la alcaldía del Rímac, Isabel Ayala, en mítin junto a Rafael López Aliaga. Foto: FB Isabel Ayala

Todos lo sabían

El primero de agosto de 2025, durante el mandato de López Aliaga como alcalde de Lima, personal del programa Warmi Ñan, conformado por la psicóloga Mavel Tirso Pozo y la abogada Karla Solis, se presentó en el albergue municipal para verificar los hechos y los confirmaron entrevistando a los involucrados.

El jefe del Área de Centros de Atención Integral, Andersson Alfaro Espichán, también corroboró el caso de violación sexual.

Como respuesta al grave hecho registrado en el interior de un albergue donde se supone que los menores abandonados reciben protección, la única medida que tomó la gerencia de Desarrollo Humano luego de la denuncia por violencia sexual en el albergue municipal, fue removerlo de su cargo como jefe del Área de Centros de Atención Integral (que incluye el albergue municipal La Casa de los Petisos), a Andersson Alfaro Espichán.

Los mismos tutores, entre ellos Adolfo Fuentes Bernal, se quedaron en sus puestos. Las funcionarias Isabel Ayala y Rosa Torrejón no solo se mantienen en sus cargos sino que ahora son candidatas de Renovación Popular: la primera postula a la alcaldía del Rímac y la segunda a la de Lurín. En tanto que el cuidador Adolfo Fuentes se luce como “maestro de ceremonias” de López Aliaga.

Dupla. Postulante a la alcaldía de Lurín, Rosa Torrejón, con el tutor del albergue municipal “La Casa de los Petisos”, Adolfo Fuentes. Foto: FB Adolfo E.

Otro grave episodio

Poco después, y cuando la fiscal Lourdes Morales seguía interrogando a testigos del primer caso de abuso sexual entre los menores del albergue La Casa de los Petisos, se registró un nuevo incidente. El entonces administrador del albergue, Bernardo Vásquez Chicoma, se presentó en la comisaría de Monserrate en compañía de un menor para registrar una nueva denuncia.

Trece meses después del anterior incidente, el 10 de junio de 2026, el menor J.A.Q.D. acusó a J.A.A.M. por violación ante la comisaría de Monserrate. Era el mismo perpetrador. La víctima indicó que el hecho se produjo el 22 de mayo, es decir, 19 días antes de que fuera puesto en conocimiento de las autoridades.

En esa ocasión, ejercían funciones como gerente de Desarrollo Humano, Isabel Ayala, y como subgerente de Bienestar y Promoción Social, Rosa Torrejón. Además, Adolfo Fuentes continuaba como tutor en el albergue municipal, y paralelamente, actuaba como animador de la campaña presidencial de López Aliaga, como acreditan las fotografías de los mítines.

Ha transcurrido más de un año desde el primer caso de violación sexual y el exadministrador de La Casa de los Petisos, Bernardo Vásquez Chicoma, es el único que aparece como demandado en materia de contravención a los derechos del niño y adolescente. Es decir, por la omisión que atenta contra el ejercicio de los derechos de los menores reconocidos por la ley.

Isabel Ayala afirmó a La República que no tiene ninguna responsabilidad por lo sucedido en La Casa de los Petisos sino otros servidores municipales. “Yo no soy la encargada de los albergues. Hay funcionarios a cargo de ello. No hay una denuncia ni soy parte de una investigación. Por ningún lado me mencionan”, explicó.

Según el portal web de la Municipalidad Metropolitana de Lima, La Casa de los Petisos está bajo la administración de la Subgerencia de Bienestar y Promoción Social (Rosa Torrejón), que a su vez depende de la Gerencia de Desarrollo Humano (Isabel Ayala).

Este diario también buscó la versión de la funcionaria y candidata Rosa Torrejón, pero no obtuvo respuesta.

Proselitismo. Cuidador Adolfo Fuentes ejerciendo como maestro de ceremonia durante campaña del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Foto: La República

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“López Aliaga no está obligado a saber”