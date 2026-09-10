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Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido por Copa Sudamericana 2026

El Inca Garcilaso de la Vega recibe el inicio de la serie por 4tos de final de la Copa Sudamericana | Sigue la transmisión del partido Cienciano vs City Torque.

Cienciano está invicto en Cusco por la Copa Sudamericana 2026. Foto: composición LR/Cienciano/Montevideo City Torque
Cienciano está invicto en Cusco por la Copa Sudamericana 2026. Foto: composición LR/Cienciano/Montevideo City Torque
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Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan en Cusco por la ida de los 4tos de final de la Copa Sudamericana 2026. El cotejo entre imperiales y charrúas empezará desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en La República.

Luego de eliminar a Lanús de Argentina y Botafogo de Brasil, los dirigidos por Horacio Melgarejo quieren sacar un buen resultado de locales para seguir con la ilusión de avanzar a semifinales. Por su parte, el conjunto uruguayo buscará dar el golpe en la que es su mejor campaña histórica en el torneo.

PUEDES VER: Alianza Lima - Universitario: árbitro confirmado, horario y canal para ver el clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1

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¿Dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque?

El partido entre Cienciano y Montevideo City Torque, por la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de DSports y Paramount+. En caso no puedas acceder a estos servicios, podrás seguir la cobertura online gratis de La República.

A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque

El duelo entre Cienciano y Montevideo City Torque se disputará desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora uruguaya).

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (viernes 21/08)

Estadio donde juega Cienciano vs Montevideo City Torque

Cienciano y Montevideo City Torque jugarán el partido de ida en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco). Este recinto tiene capacidad para albergar alrededor de 45.000 espectadores.

PUEDES VER: Sporting Cristal - CD Moquegua: fecha y hora del partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

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Pronóstico de Cienciano vs Montevideo City Torque

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Cienciano.

  • Betsson: gana Cienciano (1,55), empate (3,60), gana Montevideo City Torque (5,90)
  • Betano: gana Cienciano (1,60), empate (4,15), gana Montevideo City Torque (6,10)
  • Bet365: gana Cienciano (1,57), empate (3,80), gana Montevideo City Torque (6,25)
  • 1XBet: gana Cienciano (1,61), empate (4,36), gana Montevideo City Torque (5,93)
  • Caliente: gana Cienciano (1,58), empate (4,10), gana Montevideo City Torque (6,25)
  • Doradobet: gana Cienciano (1,54), empate (4,25), gana Montevideo City Torque (6,00).


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