Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido por Copa Sudamericana 2026
El Inca Garcilaso de la Vega recibe el inicio de la serie por 4tos de final de la Copa Sudamericana | Sigue la transmisión del partido Cienciano vs City Torque.
Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan en Cusco por la ida de los 4tos de final de la Copa Sudamericana 2026. El cotejo entre imperiales y charrúas empezará desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en La República.
Luego de eliminar a Lanús de Argentina y Botafogo de Brasil, los dirigidos por Horacio Melgarejo quieren sacar un buen resultado de locales para seguir con la ilusión de avanzar a semifinales. Por su parte, el conjunto uruguayo buscará dar el golpe en la que es su mejor campaña histórica en el torneo.
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¿Dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque?
El partido entre Cienciano y Montevideo City Torque, por la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de DSports y Paramount+. En caso no puedas acceder a estos servicios, podrás seguir la cobertura online gratis de La República.
A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque
El duelo entre Cienciano y Montevideo City Torque se disputará desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora uruguaya).
- Costa Rica, México: 6.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
- España: 2.30 a. m. (viernes 21/08)
Estadio donde juega Cienciano vs Montevideo City Torque
Cienciano y Montevideo City Torque jugarán el partido de ida en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco). Este recinto tiene capacidad para albergar alrededor de 45.000 espectadores.
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Pronóstico de Cienciano vs Montevideo City Torque
Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Cienciano.
- Betsson: gana Cienciano (1,55), empate (3,60), gana Montevideo City Torque (5,90)
- Betano: gana Cienciano (1,60), empate (4,15), gana Montevideo City Torque (6,10)
- Bet365: gana Cienciano (1,57), empate (3,80), gana Montevideo City Torque (6,25)
- 1XBet: gana Cienciano (1,61), empate (4,36), gana Montevideo City Torque (5,93)
- Caliente: gana Cienciano (1,58), empate (4,10), gana Montevideo City Torque (6,25)
- Doradobet: gana Cienciano (1,54), empate (4,25), gana Montevideo City Torque (6,00).