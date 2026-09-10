Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido por Copa Sudamericana 2026

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Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan en Cusco por la ida de los 4tos de final de la Copa Sudamericana 2026. El cotejo entre imperiales y charrúas empezará desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en La República.

Luego de eliminar a Lanús de Argentina y Botafogo de Brasil, los dirigidos por Horacio Melgarejo quieren sacar un buen resultado de locales para seguir con la ilusión de avanzar a semifinales. Por su parte, el conjunto uruguayo buscará dar el golpe en la que es su mejor campaña histórica en el torneo.

¿Dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque?

El partido entre Cienciano y Montevideo City Torque, por la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de DSports y Paramount+. En caso no puedas acceder a estos servicios, podrás seguir la cobertura online gratis de La República.

A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque

El duelo entre Cienciano y Montevideo City Torque se disputará desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora uruguaya).

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (viernes 21/08)

Estadio donde juega Cienciano vs Montevideo City Torque

Cienciano y Montevideo City Torque jugarán el partido de ida en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco). Este recinto tiene capacidad para albergar alrededor de 45.000 espectadores.

Pronóstico de Cienciano vs Montevideo City Torque

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Cienciano.

Betsson: gana Cienciano (1,55), empate (3,60), gana Montevideo City Torque (5,90)

Betano: gana Cienciano (1,60), empate (4,15), gana Montevideo City Torque (6,10)

Bet365: gana Cienciano (1,57), empate (3,80), gana Montevideo City Torque (6,25)

1XBet: gana Cienciano (1,61), empate (4,36), gana Montevideo City Torque (5,93)

Caliente: gana Cienciano (1,58), empate (4,10), gana Montevideo City Torque (6,25)

Doradobet: gana Cienciano (1,54), empate (4,25), gana Montevideo City Torque (6,00).



