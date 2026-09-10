Precio del dólar hoy en Perú, jueves 10 de septiembre: así cerró el tipo de cambio | Composición LR

Precio del dólar hoy en Perú, jueves 10 de septiembre: así cerró el tipo de cambio | Composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, jueves 10 de setiembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,340 la compra y S/3,365 la venta. Revisa también el tipo de cambio en bancos, la referencia de Sunat y las últimas cotizaciones de la moneda estadounidense.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 10 de septiembre

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600

BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

Scotiabank

Compra: S/3,519

Venta: S/3,558