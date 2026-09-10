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Economía

Precio del dólar hoy en Perú, jueves 10 de septiembre: así cerró el tipo de cambio

Conoce el precio del dólar hoy, jueves 10 de septiembre, en Perú. Revisa el cierre del tipo de cambio, la cotización en bancos, Sunat y el mercado paralelo.

Precio del dólar hoy en Perú, jueves 10 de septiembre: así cerró el tipo de cambio
Precio del dólar hoy en Perú, jueves 10 de septiembre: así cerró el tipo de cambio | Composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, jueves 10 de setiembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,340 la compra y S/3,365 la venta. Revisa también el tipo de cambio en bancos, la referencia de Sunat y las últimas cotizaciones de la moneda estadounidense.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 10 de septiembre

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Precio del dólar hoy, miércoles 9 de septiembre, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

17:27
9/9/2026

¿Por qué el precio del dólar no es igual en bancos y cambistas?

Cada entidad establece sus precios de compra y venta considerando sus costos, márgenes y condiciones del mercado. Por esta razón, una persona puede encontrar diferentes tipos de cambio durante una misma jornada dependiendo del lugar donde realice la operación.

17:23
9/9/2026

¿Cuál es la diferencia entre el precio de compra y venta del dólar?

El precio de compra corresponde al monto que una entidad o cambista paga por recibir dólares, mientras que el precio de venta es el monto que cobra al entregarlos. Por ello, ambas cotizaciones son distintas y pueden variar entre bancos, casas de cambio y el mercado paralelo.

15:31
9/9/2026

Cierre del tipo de cambio, según BCRP HOY, 9 de septiembre

De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el billete verde cerró su cotización en S/3,357 este 9 de septiembre. Esta cifra se ubica al alza a comparación de la reportada un día antes, la cual estuvo en S/3,355.

Foto: X

07:04
9/9/2026

¿Qué factores pueden mover el precio del dólar durante la jornada?

El tipo de cambio puede registrar variaciones a lo largo del día debido a factores locales e internacionales. Entre ellos se encuentran la oferta y demanda de dólares, las expectativas de los agentes económicos y el comportamiento de los mercados internacionales.

07:03
9/9/2026

Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 9 de septiembre?

• Compra: S/3,351

• Venta: S/3,360

07:03
9/9/2026

Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este miércoles 9 de septiembre

El tipo de cambio para este miércoles 9 de septiembre abrió en S/3,3541, según el portal económico Bloomberg.

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