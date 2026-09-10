Keiko Fujimori prepara su primer viaje al exterior del 21 al 25 de setiembre
La propuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores aún debe ser aprobada por la Cámara de Senadores para su validez.
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El Consejo de Ministros incluyó en la agenda de su sesión de este jueves un proyecto de Resolución Legislativa que autoriza a la presidenta Keiko Fujimori a salir del territorio nacional del 21 al 25 de setiembre de 2026. La propuesta fue presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y será evaluada en la sesión del Ejecutivo.
El trámite corresponde al primer viaje al exterior de Fujimori desde que asumió la Presidencia. Sin embargo, la autorización aún no es definitiva, ya que tras su aprobación en Consejo de Ministros, el proyecto deberá remitirse a la Cámara de Senadores del Congreso, que es la entidad facultada para aprobar la salida del país de la jefa de Estado.
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Keiko alista su primer viaje al extranjero como mandataria.
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El trámite pendiente en el Congreso
Mientras la Cámara Alta no apruebe la resolución, el viaje no cuenta con autorización oficial. La agenda difundida por la Presidencia del Consejo de Ministros no precisa el destino ni el motivo del desplazamiento, información que deberá conocerse conforme avance el trámite.
De aprobarse, Fujimori dejaría el país por primera vez como mandataria en el tramo señalado, un episodio que marcará el primer viaje internacional de su gestión.