Caso Trvko no pasará al fuero militar: disponen que siga en la justicia ordinaria

Caso se mantendrá en la justicia ordinaria mientras se resuelve apelación de la defensa de Magallanes. Foto: difusión

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El Décimo Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió que el caso Trvko debe continuar en la justicia ordinaria. Así lo confirmó a La República el abogado Jener Cariga, defensor de los deudos de Mauricio Ruiz Sanz 'Trvko', manifestante asesinado durante las protestas contra el gobierno de José Jerí.

Según explicó Cariga, el juez rechazó un pedido de la defensa del policía investigado para trasladar el caso al fuero militar policial. La discusión se dio horas antes de que arrancara la etapa intermedia del proceso, el momento en que normalmente se revisa si la acusación fiscal está lista para ir a juicio.

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El pedido para cambiar de fuero lo presentó el abogado del investigado, identificado como Magallanes. Su defensa, Estefano Miranda, argumentó que su patrocinado cumplía una función policial en el momento de los hechos y que, por eso, correspondía que el caso pasara a manos de jueces militares. Se apoyó para ello en la Ley 32735, la norma que amplió los supuestos que califican como delito de función para policías y militares.

El juez no le dio la razón. Cariga contó que el magistrado consideró que la Ley 32735 va en contra de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos que Perú ha firmado. Citó, según el abogado, dos sentencias del Tribunal Constitucional que fijan cuándo una conducta puede considerarse delito de función y cuándo no. Para el juez, ese no era el caso de Magallanes.

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La defensa no se quedó de brazos cruzados. Miranda apeló la decisión en la misma audiencia, aunque todavía debe formalizar el recurso por escrito. Tiene tres días de plazo para hacerlo. Una vez que lo presente, el expediente subirá a la Sala Superior, que será la que finalmente decida si el caso se queda en la justicia ordinaria o si termina en el fuero militar. Mientras eso ocurre, el proceso sigue su curso en la vía ordinaria.

Cariga se mostró optimista sobre el resultado en segunda instancia. Su argumento central es que a Magallanes se le investiga por homicidio simple, no por una violación grave de derechos humanos, y que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara: ese tipo de delitos debe ser juzgado por jueces ordinarios. "Tenemos todos los argumentos", dijo el abogado, y añadió que espera que la Sala Superior confirme el fallo del juez de primera instancia.

Los argumentos detrás del fallo y lo que aún falta

Cariga contó que el magistrado se apoyó en dos sentencias del Tribunal Constitucional para fijar los criterios que definen cuándo una conducta puede calificarse como delito de función.

Con esto, el juez concluyó que Magallanes no cumplía esa función en el momento de los hechos que se le investigan. Ese fue el argumento central para descartar el traslado del caso Trvko al fuero militar.

Cariga no ocultó su confianza en el resultado. "El juez de primera instancia nos ha dado absolutamente toda la razón", afirmó, y agregó que espera el mismo desenlace cuando la Sala Superior revise la apelación.

Para él, la discusión de fondo no cambia entre una instancia y otra: se investiga un homicidio simple, no un delito que involucre una violación grave a los derechos humanos, y eso, insistió, es lo que debe primar a la hora de decidir qué juez ve el caso.