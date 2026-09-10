Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido por el Sudamericano de Vóley 2026

Perú y Venezuela juegan un partido de descarte en el Sudamericano de Vóley 2026. Foto: composición LR/FPV/Instagram

Perú y Venezuela juegan un partido de descarte en el Sudamericano de Vóley 2026. Foto: composición LR/FPV/Instagram

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VER Perú vs Venezuela EN VIVO HOY | Las Matadoras juegan contra la Vinotinto en el Maracanazinho por la fecha 3 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. El compromiso empezará a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de Latina TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Después de las duras derrotas frente a Argentina y Brasil, las dirigidas por Antonio Rizola tienen la obligación de vencer al conjunto llanero para mantener la ilusión de obtener alguno de los cupos para el Mundial Canadá-Estados Unidos 2027.

¿A qué hora juega Perú vs Venezuela vóley?

En territorio nacional, el partido Perú vs Venezuela se jugará desde las 3.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 2.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Venezuela por el Sudamericano de Vóley?

El enfrentamiento entre peruanas y venezolanas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (canal 2 y 702 en HD). Además, la CSV (Confederación Sudamericana de Vóley) permitirá ver el cotejo en su canal de YouTube.

¿Cómo ver Perú vs Venezuela vóley ONLINE?

Si deseas ver el Perú vs Venezuela vóley online gratis por internet, debes conectarte a la aplicación o la página web de Latina TV. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este partido.

Resultados de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley

Perú 1-3 Argentina | Finalizado

Perú vs Brasil | miércoles 9 de setiembre

Perú vs Venezuela | jueves 10 de setiembre | 3.00 p. m.

Perú vs Colombia | sábado 12 de setiembre | 2.30 p. m.

Perú vs Chile | domingo 13 de setiembre | 1.00 p. m.





