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Cámara de Diputados aprueba moción de interpelación contra ministro del Interior, César Astudillo

El titular del Mininter, César Astudillo, deberá presentarse el 17 de setiembre ante el Pleno para responder un pliego de 27 preguntas sobre su gestión frente al avance de la criminalidad.

Ministro del Interior, César Astudillo, responderá ante el Congreso por el incremento de la inseguridad. Foto: Congreso.
Ministro del Interior, César Astudillo, responderá ante el Congreso por el incremento de la inseguridad. Foto: Congreso.
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La Cámara de Diputados admitió, con 66 votos a favor, 49 en contra y una abstención, la moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, quien deberá presentarse el próximo jueves 17 de septiembre ante el Pleno para responder un pliego de 27 preguntas sobre su gestión frente al avance de la criminalidad en el país.

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La moción fue presentada por la bancada de Juntos por el Perú, con las firmas de Ernesto Zunini, Analí Márquez, Jenifer Paredes y César Tito Rojas. En el documento, los congresistas cuestionan al ministro por decisiones de personal dentro del Mininter que consideran irregulares, además de responsabilizarlo por la falta de resultados en la lucha contra la criminalidad.

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El pliego interpelatorio se divide en cuatro ejes temáticos. Entre ellos figura el plan del Ejecutivo contra el sicariato, la extorsión y los homicidios, así como el estado logístico de la flota vehicular de la Policía Nacional del Perú. La moción exige además que Astudillo esclarezca las razones detrás de la permanencia de Óscar Arriola al mando de la PNP.

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Arriola pasará a la situación de retiro el 15 de septiembre, un día antes de la interpelación a Astudillo. Así lo confirmó el propio ministro del Interior, quien detalló que el teniente general Fredy López Mendoza asumirá la Comandancia General de la PNP el 16 de septiembre, en una ceremonia programada en la Escuela de Oficiales y Suboficiales de Puente Piedra.

En la misma sesión, la Cámara de Diputados no admitió la moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, presentada por sus vínculos con la minera Poderosa y su actuación frente a la violencia en Pataz.

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