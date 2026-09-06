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Elecciones Regionales y Municipales 2026: tramita el duplicado de tu DNI por internet si lo perdiste o te lo robaron

Reniec recomienda conservar el DNI, pues es fundamental para la identificación en la jornada electoral. Hasta agosto de 2026, se registraron 351.640 trámites virtuales de duplicado.

El trámite digital inicia con el pago de S/ 30 o S/ 33, según el tipo de DNI.
El trámite digital inicia con el pago de S/ 30 o S/ 33, según el tipo de DNI. | Foto: composición LR
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Los ciudadanos que hayan perdido su Documento Nacional de Identidad (DNI) o hayan sido víctimas de robo pueden solicitar el duplicado de su documento por internet, sin necesidad de acudir inicialmente a una agencia. El trámite está disponible a través de los canales digitales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Reniec recomendó a la población conservar adecuadamente su documento de identidad, debido a que será necesario para identificarse durante la jornada electoral. Hasta agosto de 2026, la entidad registró 351.640 trámites virtuales de duplicado de DNI realizados por ciudadanos mayores de edad.

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Duplicado de DNI por internet: pasos para realizar el trámite desde casa

  • Realiza el pago correspondiente. El procedimiento digital comienza con el abono de la tasa. Si tienes DNI azul y deseas obtener el DNI electrónico por primera vez, debes pagar S/ 30 con el código de tributo 02121.
    Si ya cuentas con un DNI electrónico y necesitas solicitar un duplicado, el costo es de S/ 33. El pago puede realizarse mediante Págalo.pe o el Banco de la Nación, utilizando el código 00522. En el caso de los agentes BCP, Yape o la plataforma web de Reniec con tarjeta de débito o crédito, corresponde emplear el código 05221.
  • Ingresa al servicio digital de Reniec. Luego de efectuar el pago, debes acceder a la plataforma correspondiente según el trámite que realizarás.
    Para completar la validación de identidad, primero debes descargar en tu celular la aplicación DNI BioFacial.
  • Si es la primera vez que tramitas el DNI electrónico, selecciona la opción de emisión inicial, valida tu identidad mediante el sistema biométrico y toma una nueva fotografía facial que cumpla con los requisitos establecidos.
  • Si ya tienes DNI electrónico, selecciona la opción de duplicado y completa la respectiva validación biométrica.
  • Selecciona la sede para recoger el documento. Una vez terminada la validación, regresa a la plataforma web de Reniec, ingresa tus datos y elige la agencia donde recogerás tu nuevo DNI electrónico.

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Cuánto cuesta el duplicado del DNI y cómo verificar cuándo está listo para recogerlo

Una vez iniciado el procedimiento, los ciudadanos pueden consultar el avance de su solicitud mediante el servicio de seguimiento habilitado por Reniec. Cuando el estado del trámite figure al 100%, el documento estará disponible para ser recogido en la agencia seleccionada durante el registro de la solicitud.

El recojo del DNI de los ciudadanos mayores de edad debe realizarse de manera personal y presencial en la sede elegida. Este paso forma parte de la etapa final del procedimiento, incluso cuando la solicitud haya sido desarrollada previamente a través de internet.

Reniec también precisó que las personas que realicen el cambio de un DNI azul a un DNI electrónico mediante este trámite recibirán un documento con una vigencia de diez años. Por ello, quienes necesiten reemplazar su documento antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 pueden realizar el proceso digital y verificar posteriormente el estado de su solicitud antes de acudir a recogerlo.

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