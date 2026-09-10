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Turista francés desaparece tras volar en parapente desde el nevado Alpamayo en Áncash: habría sufrido accidente

El compañero de Pierre Jacky Marc (27), Thomas Max Michel, logró aterrizar sin problemas después del vuelo, pero su amigo no regresó. Las autoridades han iniciado la búsqueda desde la madrugada de este jueves, con apoyo de la PNP.

Turista sufrió accidente tras lanzarse en parapente
Turista sufrió accidente tras lanzarse en parapente | Composición LR / Difusión
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Un turista francés desapareció tras realizar un vuelo en parapente desde la cumbre del nevado Alpamayo, en la provincia de Huaylas, región Áncash. El extranjero, identificado como Pierre Jacky Marc, de 27 años, habría sufrido un accidente durante el descenso, según información preliminar.

La emergencia ha movilizado a un helicóptero con personal policial hacia el sector donde presuntamente habría ocurrido el siniestro para apoyar con las labores de búsqueda que iniciaron la madrugada de este jueves 10 de septiembre. El testimonio de su compañero de aventura sobreviviente es clave en medio de la situación.

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¿Qué se sabe sobre la desaparición del turista francés en el nevado Alpamayo?

Pierre Jacky Marc realizó el descenso en parapente junto con su compatriota Thomas Max Michel, de 31 años. El desplazamiento comprendía el vuelo desde la cumbre del nevado Alpamayo, ubicado a una altitud cercana a los 6.000 metros sobre el nivel del mar.

Tras participar en este lanzamiento, Michel logró aterrizar sin inconvenientes, pero Marc no corrió con la misma suerte y desapareció de la escena. Ante ello, su compañero tuvo que caminar durante aproximadamente seis horas hasta encontrar señal para comunicar la emergencia a las autoridades mediante su equipo de comunicación.

Operativo de búsqueda se despliega desde esta madrugada en Áncash

Tras recibir la alerta, la Policía Nacional (PNP) dispuso el desplazamiento de un helicóptero con personal policial hacia el sector donde presuntamente había ocurrido el accidente para apoyar con las labores de búsqueda en las que también participa la Asociación Socorro Andino Peruano.

El área de búsqueda comprende el sector entre el campo alto y el campo base del nevado Alpamayo, aproximadamente en dirección a las proximidades de la laguna Arhuaycocha. La Región Policial Áncash informó que las condiciones climáticas adversas dificultan las operaciones en la zona de alta montaña.

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