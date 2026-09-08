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Sociedad

Conductor sobrevive tras violento accidente en la Vía Expresa: vehículo quedó completamente destrozado

Bomberos y personal del SAMU acudieron al lugar para rescatar al hombre, quien había quedado atrapado dentro de la unidad tras el violento choque contra una estructura de concreto de la vía.

Conductor se salva de morir tras violento accidente en la Vía Expresa. Foto: Composición LR
Conductor se salva de morir tras violento accidente en la Vía Expresa. Foto: Composición LR
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Un conductor sobrevivió a un aparatoso accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada del martes 8 de septiembre en la Vía Expresa, a la altura de la estación Canaval y Moreyra del Metropolitano, en el distrito de San Isidro. El vehículo en el que se desplazaba terminó completamente destrozado tras impactar contra una estructura de concreto de la vía.

El hecho ocurrió cerca de las 3 de la mañana, en el sentido Chorrillos-Centro de Lima. Debido a la fuerza del impacto, el conductor quedó atrapado dentro de la unidad, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos y personal del SAMU para rescatarlo.

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Conductor fue trasladado a clínica tras accidente en la Vía Expresa

La unidad terminó con la parte frontal y lateral completamente destrozadas. Asimismo, diversos restos del vehículo quedaron esparcidos en la zona luego del fuerte impacto. Pese a la magnitud del accidente, el conductor fue auxiliado por las autoridades y trasladado de emergencia a la Clínica Ricardo Palma para ser atendido.

Las labores de rescate y el retiro del vehículo generaron la interrupción del tránsito en dicho tramo de la Vía Expresa. Hasta el momento, el flujo vehicular permanece detenido en el sentido hacia el centro de Lima y se registra congestión en la zona.

Investigan causas del aparatoso accidente

En tanto, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente. Entre las diligencias se busca establecer si el conductor habría circulado a excesiva velocidad o si se encontraba bajo los efectos del alcohol.

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