Chiclayo: condenan a sujeto por agredir a efectivo policial durante operativo

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lambayeque condenó a M.J.S.C. (19) a un año, once meses y diez días de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución, como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones leves, en agravio del efectivo policial Dennys Jesús Llontop Farro (25). Asimismo, dispuso el pago de S/1,000 por concepto de reparación civil.

De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 25 de agosto de 2026, durante un operativo de fiscalización organizado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en el sector de El Porvenir. En la intervención participaban personal municipal, un representante de la Fiscalía de Prevención del Delito y efectivos policiales de unidades especializadas.

La intervención se produjo luego de que fiscalizadores municipales detectaran materiales de cocina de acero que ocupaban parte de la vía pública, frente a un establecimiento ubicado en la calle Arica. Mientras el personal fiscalizador y el representante del Ministerio Público ingresaban al local, los efectivos policiales formaron una línea para impedir el ingreso de personas al establecimiento.

Según la acusación, aproximadamente diez personas intentaron trasladar hacia el interior del establecimiento los artículos que se encontraban en la vía pública, generándose un enfrentamiento con el personal policial. En medio del tumulto, el efectivo D.Ll.F. habría observado a dos sujetos empujando a otro policía, mientras una tercera persona lo golpeaba en el casco con un objeto metálico.

Cuando el efectivo policial intentó auxiliar y retirar a su compañero para evitar mayores agresiones, el sujeto identificado como M.J.S.C. le propinó varios golpes en la espalda y el rostro, ocasionándole una herida abierta a la altura de la ceja izquierda. Tras advertir que el agente estaba sangrando, otros policías intervinieron y lograron detener al acusado, quien fue trasladado a la Comisaría PNP El Porvenir.

La sentencia fue emitida luego del ingreso del caso al sistema de la Unidad de Flagrancia. Con la decisión judicial, el órgano jurisdiccional estableció la responsabilidad penal del acusado por las lesiones ocasionadas al efectivo policial durante el operativo de fiscalización.