Corte de Lambayeque participa en construcción de ruta regional contra la violencia

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El Módulo Judicial Integrado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque participa en el “Taller con operadores de atención y protección de nivel regional Lambayeque: Construcción y validación de ruta y adecuación de protocolo base de actuación conjunta”, desarrollado este lunes 7 de septiembre con el propósito de consolidar una respuesta articulada frente a los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

La jornada, fue organizada por la Gerencia Regional de Programas Sociales del Gobierno Regional de Lambayeque y la Secretaría Técnica de la Instancia Regional de Concertación (IRC), y reunió a representantes de las principales instituciones vinculadas a la prevención, atención, protección y sanción de los casos de violencia.

Durante el encuentro se trabajó en la construcción y validación de una ruta regional de actuación, así como en la adecuación de un protocolo base que permita establecer mecanismos claros de coordinación entre las instituciones involucradas. Con ello se busca evitar la duplicidad de esfuerzos y, principalmente, reducir los tiempos de respuesta frente a situaciones de violencia.

La participación del Poder Judicial, a través del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la CSJ Lambayeque, permite incorporar la perspectiva de la administración de justicia en este proceso de articulación, contribuyendo a que las acciones de atención y protección se encuentren alineadas con las competencias y procedimientos establecidos en el marco de la Ley N.° 30364.

Este espacio de trabajo también permite identificar brechas, establecer responsabilidades y fortalecer los canales de comunicación entre los operadores que intervienen ante un caso de violencia. La coordinación entre las instituciones resulta fundamental para que cada entidad pueda actuar de manera oportuna dentro de sus respectivas competencias y evitar situaciones que puedan generar revictimización.

La construcción de una ruta regional articulada permitirá avanzar hacia una atención más rápida, coordinada y especializada, priorizando la protección de los derechos de las víctimas y una respuesta institucional oportuna ante cada situación de violencia.

Con su participación en este espacio de articulación regional, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque contribuye desde el ámbito judicial a la construcción de una respuesta coordinada frente a la violencia, sumando esfuerzos para garantizar una atención especializada, oportuna y orientada a la protección efectiva de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar.