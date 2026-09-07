SUNAT cambia reglas para importar celulares: desde octubre deberán declarar el IMEI de cada equipo

Cada equipo tendrá que llegar al proceso de declaración con información individualizada, lo que obliga a que los datos del IMEI y número de serie estén disponibles y sean transmitidos correctamente. | Composición LR/IA

Cada equipo tendrá que llegar al proceso de declaración con información individualizada, lo que obliga a que los datos del IMEI y número de serie estén disponibles y sean transmitidos correctamente. | Composición LR/IA

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El ingreso de celulares al mercado peruano tendrá un nuevo filtro desde octubre. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que los importadores deberán identificar cada teléfono con su número de serie y código IMEI en la declaración aduanera, de modo que el equipo pueda quedar individualizado desde su entrada al país. El cambio busca mejorar la trazabilidad de los dispositivos y se produce en un contexto de creciente control sobre teléfonos cuyo origen o identificación presentan problemas.

La obligación comenzará a aplicarse el 5 de octubre de 2026, de acuerdo con la Resolución de Superintendencia N.° 000129-2026/SUNAT, publicada en julio. La medida alcanza a los equipos terminales móviles, teléfonos inteligentes y demás celulares comprendidos en las subpartidas arancelarias 8517.13.00.00 y 8517.14.00.00.

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¿Qué tendrán que declarar los importadores?

Hasta ahora, la información aduanera podía identificar la mercancía mediante datos como la marca y el modelo. Con la modificación, cada equipo deberá incorporar también su número de serie único y uno o más códigos IMEI, que pasarán a formar parte de las descripciones mínimas exigidas para la importación.

La misma obligación se incorpora al despacho simplificado de importación. En estos casos, tanto los despachadores de aduana como los importadores, dueños o consignatarios que realicen directamente el trámite deberán consignar la información correspondiente a cada teléfono.

SUNAT ya comenzó a adecuar sus sistemas para recibir esta información. En agosto comunicó a importadores, agentes de aduana y operadores de comercio exterior la actualización de las estructuras de transmisión electrónica para incorporar el IMEI y el número de serie en las declaraciones de importación y en sus rectificaciones.

El cambio llega en medio de una ola de bloqueos

La modificación adquiere relevancia por el volumen de equipos que vienen siendo sometidos a controles por problemas de identificación.

OSIPTEL informó en junio que, con un nuevo grupo de bloqueos, se superarían los 1.6 millones de celulares bloqueados durante 2026 por no figurar en la lista blanca o presentar historial de IMEI alterado. Desde abril de 2025, el número acumulado superaba los 4.2 millones de equipos.

El IMEI es el código que permite identificar un equipo móvil. Cuando este número ha sido alterado o está asociado a un equipo reportado como robado, el teléfono puede quedar fuera de la lista de equipos válidos y ser bloqueado para operar en las redes móviles.

Por ello, la nueva exigencia de SUNAT introduce el dato de identificación del aparato desde una etapa anterior: su ingreso al país. La intención declarada en la resolución es precisamente permitir la identificación e individualización de los equipos terminales móviles importados.

¿Esto significa que todos deberán declarar su IMEI ante SUNAT?

La modificación no establece que cada consumidor que compre un celular en el extranjero tenga que acudir personalmente a SUNAT para registrar el equipo. La obligación está vinculada a la declaración aduanera correspondiente a la importación para el consumo y al despacho simplificado cuando corresponda.

Esto es relevante porque existe otro proceso de registro relacionado con el uso de celulares en el país. OSIPTEL señala que los usuarios que adquieren un equipo que no figura en la lista de equipos válidos pueden recibir una comunicación para regularizar su situación; en esos casos, deben comprobar que el IMEI físico coincida con el obtenido al marcar *#06# en el teléfono.

Por tanto, la nueva medida de SUNAT y el registro administrado en el marco del Renteseg son procesos distintos, aunque ambos utilizan el IMEI como elemento de identificación del equipo.

¿Qué cambia para las empresas?

Para los importadores, el principal cambio será operativo. Cada equipo tendrá que llegar al proceso de declaración con información individualizada, lo que obliga a que los datos del IMEI y número de serie estén disponibles y sean transmitidos correctamente.

SUNAT ha incorporado esta información tanto en la Declaración Aduanera de Mercancías como en el despacho simplificado, por lo que los operadores deberán adaptar sus procesos y sistemas antes de la entrada en vigencia de la medida.

El efecto sobre los precios de los celulares, sin embargo, no está determinado por la resolución. La norma establece una nueva exigencia de información y control, pero no crea un impuesto adicional ni modifica directamente los aranceles aplicables a estos productos.

El impacto económico dependerá, entre otros factores, de cuánto trabajo adicional genere la identificación individual de los equipos y de si los importadores trasladan esos costos a la cadena comercial.

El objetivo es conocer qué celular está entrando al país

La diferencia frente al esquema anterior está en el nivel de detalle. SUNAT ya conoce qué mercancías ingresan al territorio nacional, pero desde octubre la declaración de los celulares deberá permitir identificar cada equipo de manera individual, mediante dos elementos que funcionan como su huella dentro de los sistemas: el número de serie y el IMEI.

El cambio, por tanto, no apunta directamente al consumidor que compra un teléfono, sino a la cadena que permite que ese equipo llegue al mercado peruano. Su resultado dependerá de qué tan eficaz sea el cruce posterior de esa información con los mecanismos de control de equipos móviles que ya utiliza el Estado.

En un mercado donde los bloqueos por IMEI irregular se han convertido en un mecanismo recurrente de control, la novedad será que el teléfono podrá llegar a los sistemas aduaneros con una identificación individual desde el momento en que es declarado para ingresar al país.