Es falso que solo haya 3 postas médicas en los sectores urbanos de Cajamarca, como afirmó Julio César Villegas

Julio César Villegas, candidato por Perú Primero a la alcaldía provincial de Cajamarca, señaló recientemente a la prensa que para los 24 sectores urbanos de Cajamarca sólo hay tres postas médicas. “Es increíble que tengamos 24 sectores populosos y que tengamos 3 postas médicas”, dijo.

Es falso lo señalado por él. PerúCheck revisó registros del Ministerio de Salud (Minsa) y de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), así como documentos de sectorización urbana de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, y halló que dentro del ámbito de los 24 sectores urbanos del distrito de Cajamarca existen al menos cinco puestos o postas de salud.

Estas son Chontapaccha, Micaela Bastidas y Samanacruz, de categoría I-2, y Atahualpa y Lucmacucho, de categoría I-1. Las categorías de estos establecimientos aparecen en la oferta oficial de plazas del SERUMS 2026-I publicada por el Ministerio de Salud .

Las postas médicas y los sectores urbanos

De acuerdo con la Norma Técnica de Salud N.° 021-MINSA/DGSP-V.03, aprobada mediante la Resolución Ministerial N.° 546-2011/MINSA , los establecimientos del primer nivel de atención están clasificados de acuerdo con su capacidad resolutiva. La norma denomina Puesto de Salud o Posta de Salud tanto a establecimientos de categoría I-1 como I-2.

El propio Minsa explica que los establecimientos I-1 cuentan con profesionales de la salud, pero no con médicos cirujanos, y pueden corresponder a puestos de salud, denominados también postas de salud. Los I-2 también son puestos o postas de salud, pero cuentan con médicos cirujanos.

Es decir, la denominación de posta de salud está reservada para los establecimientos I-1 y I-2 por la norma sanitaria.

Los establecimientos I-3, en cambio, corresponden a centros de salud, centros médicos, centros médicos especializados o policlínicos. Por esta razón, PerúCheck no los contabilizó como postas en esta verificación.

PerúCheck también revisó a qué territorio se refería Villegas con los 24 sectores. La Ordenanza Municipal N.° 812-CMPC establece que las juntas vecinales comunales del distrito de Cajamarca se encuentran organizadas en 24 sectores: San Sebastián, San José, San Pedro, Cumbe Mayo, Pueblo Nuevo, Chontapaccha, La Colmena, La Merced, Pueblo Libre, San Antonio, Las Torrecitas, Santa Elena, San Martín, Mollepampa, San Vicente, El Estanco, Lucmacucho, La Florida, Nuevo Cajamarca, Urubamba, La Tulpuna, Samana Cruz, La Paccha y Villa Huacariz.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca continúa utilizando actualmente esta división. Por ejemplo, en el Presupuesto Participativo 2026 identifica expresamente un “Ámbito Urbano 24 sectores”, diferenciado del ámbito provincial y de los centros poblados.

Asimismo, el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del distrito señala expresamente que “la zona urbana de la ciudad de Cajamarca [...] se encuentra dividida en 24 sectores” e incluye un mapa de esta sectorización.

Por lo tanto, los “24 sectores” mencionados por el candidato no comprenden toda la provincia de Cajamarca, sino el ámbito urbano del distrito capital.

Son al menos cinco postas médicas para los 24 sectores, no tres

Para determinar cuántas postas existen en este ámbito, PerúCheck revisó el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Renipress) , administrado por Susalud. Esta base centraliza la información oficial sobre los establecimientos públicos y privados del país, incluidos su ubicación y categoría. El más vigente es el de agosto de 2026.

PerúCheck contrastó los establecimientos registrados en el distrito de Cajamarca con las categorías consignadas por el Minsa en la oferta de plazas remuneradas y equivalentes del SERUMS 2026-I y con la delimitación de los 24 sectores urbanos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

El cruce permitió identificar al menos cinco puestos o postas de salud dentro del ámbito de los 24 sectores urbanos:

Establecimiento Categoría Chontapaccha I-2 Micaela Bastidas I-2 Samanacruz I-2 Atahualpa I-1 Lucmacucho I-1 Total 5

El Minsa registra a Chontapaccha, con código Renipress 00015496, como establecimiento I-2; a Samanacruz, código 00004654, como I-2; a Lucmacucho, código 00004652, como I-1; y a Atahualpa, código 00004656, como I-1.

Por su parte, Micaela Bastidas, con código Renipress 00004641, aparece como establecimiento I-2 en la oferta de plazas remuneradas del SERUMS 2026-I. La Red Integrada de Salud Cajamarca también lo identifica en 2026 como Puesto de Salud Micaela Bastidas.

Tres de estos establecimientos coinciden directamente con sectores que llevan el mismo nombre: Chontapaccha es el sector 6, Lucmacucho el sector 17 y Samana Cruz el sector 22, según la Ordenanza Municipal N.° 812-CMPC .

En el caso de Atahualpa, el Gobierno Regional de Cajamarca informó que este establecimiento funciona en el barrio San Pedro. San Pedro corresponde al sector 3 dentro de la división oficial de los 24 sectores. La ubicación del establecimiento fue reportada por el Gobierno Regional de Cajamarca

Fuentes generales: Minsa – SERUMS 2026-I; Municipalidad Provincial de Cajamarca – Ordenanza N.° 812-CMPC.

Fuentes generales: Minsa – SERUMS 2026-I; Municipalidad Provincial de Cajamarca – Ordenanza N.° 812-CMPC.

Conclusión

La afirmación de Julio César Villegas, de que en los 24 sectores urbanos de Cajamarca hay solamente tres postas médicas, no se condice con la realidad. PerúCheck identificó al menos cinco puestos o postas de salud dentro de los 24 sectores urbanos del distrito de Cajamarca. Por estos motivos, PerúCheck califica la afirmación de Villegas como falsa.

Nota elaborada por Piero Solis, de PerúCheck.