Senadora Patricia Iturregui critica a Espá por romper relaciones con Irán: “No podemos alinearnos con EE. UU.”

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La senadora Patricia Iturregui, de la bancada Buen Gobierno, criticó al canciller Carlos Espá por la decisión del Gobierno de Keiko Fujimori de romper relaciones diplomáticas con Irán, medida adoptada por el conflicto que enfrenta a Teherán con Estados Unidos e Israel. La legisladora consideró que la política exterior peruana debe mantener una posición independiente frente a las principales potencias.

"El Perú no puede darse el lujo de la improvisación, debemos conducirnos con estrategia. Es recomendable que nuestro Canciller escuche a los embajadores de carrera. Un embajador de carrera jamás rompería relaciones con un país así de repente. La ruptura de relaciones diplomáticas es el último paso luego de negociaciones, ¿qué estamos ganando nosotros en la ruptura de relaciones con Irán?", sostuvo.

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"Nuestra tradición diplomática nos ha dado una brújula. Tenemos que apoyarnos en el profesionalismo de nuestros embajadores. Tengamos mucho cuidado con lo que hacemos, no podemos alinearnos con Estados Unidos y estar a la cola de Estados Unidos. Hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China y nosotros estamos al medio. No podemos tomar partido, es muy perjudicial", agregó.

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Perú rompe relaciones diplomáticas con Irán

El Gobierno de Keiko Fujimori y el canciller Carlos Espá resolvió romper relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán, en el marco del conflicto que enfrenta al país de Medio Oriente con Estados Unidos e Israel.

"El Perú ha venido observando con creciente consternación el deterioro de dicho valor en Irán, denunciado por diferentes mecanismos de las Naciones Unidas, particularmente en lo relativo a la represión de manifestaciones pacíficas, la conculcación de la libertad de prensa, la discriminación contra las mujeres y las niñas, y la persecución de opositores políticos", señala el comunicado de Cancillería.

"Contravienen principios como la libertad de navegación y el derecho de paso por los estrechos utilizados para el tránsito marítimo internacional, que no pueden estar sujetos a condicionamientos unilaterales, en el marco de la seguridad de la navegación, la protección de la vida humana en el mar, y la preservación del medio marino, sin perjuicio de las repercusiones sobre los precios de la energía y la estabilidad de las cadenas globales de suministro", señalaron.

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El internacionalista Farid Kahhat cuestionó los argumentos empleados para justificar la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán y advirtió que existen contradicciones en dicha postura. Asimismo, afirmó que el canciller Carlos Espá evidencia un marcado alineamiento con los intereses de Estados Unidos.

"Es una vergüenza. Ahora entendemos por qué tenemos de canciller a una persona que ha trabajado 15 años en la Embajada de Estados Unidos. El comunicado dice algo que nunca fue una sorpresa para nadie: Irán no es una democracia, es una dictadura que viola sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos. Poner eso como primer argumento para romper relaciones es francamente indigno de consideración. Ese fue siempre el caso y no impidió que tuviéramos relaciones con Irán, como tampoco lo impide con China. (…) China es una dictadura de partido único, ¿vamos a romper relaciones con nuestro primer socio comercial? Presumo que no", indicó al portal Epicentro.