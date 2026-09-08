Población indígena Ticuna pide apoyo al Estado: denuncian amenazas de organizaciones criminales

Comunidad Ticuna llegó a Lima para presentar pedidos ante instituciones del Estado | Foto: cortesía.

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Una delegación de ciudadanos del pueblo indígena Ticuna, provenientes de la comunidad nativa Bellavista Callarú —ubicada en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil—, llegó a Lima para solicitar el apoyo del Estado. Los pobladores han denunciado que organizaciones criminales colombianas y brasileñas los obligan a sembrar hoja de coca y que negarse puede significar sufrir agresiones, secuestros e incluso la muerte.

Desiderio Flores Ayambo, alcalde encargado de la comunidad, señaló que alrededor de 5.000 pobladores podrían verse perjudicados por esta situación. Todos ellos pertenecen a nueve comunidades anexas vinculadas al pueblo Ticuna.

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El representante de la comunidad indígena denuncia décadas de abandono, así como la falta de electricidad y servicios básicos insuficientes. Su principal pedido es que se ejecuten alternativas productivas que les permitan abandonar definitivamente los cultivos ilegales.

Además, la comunidad de Bellavista Callarú ha puesto terrenos a disposición del Ejército y la Policía para facilitar una presencia permanente del Estado. Flores Ayambo sostiene que entregaron nueve hectáreas para que el Ejército pueda operar cerca de la zona.

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Buscan convertirse oficialmente en distrito

Otro pedido realizado por la comunidad Bellavista Callarú es la formalización de su comunidad como distrito loretano. El fiscal Ronald Ramón Flores Ñáñez, fiscal adjunto supremo y coordinador de la Oficina Especializada en Justicia Intercultural del Ministerio Público, atribuyó la demora en procesar este pedido por la sensibilidad de las relaciones fronterizas con Colombia, particularmente después de la controversia en torno a Santa Rosa.

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Los ticuna argumentan que la distritalización permitiría acceder a mayor seguridad, servicios públicos, proyectos productivos y una presencia efectiva del Estado en una zona donde las organizaciones criminales encontraron espacio precisamente debido a su ausencia. De momento, la delegación permanece en Lima en busca de que el Gobierno escuche sus peticiones.

Cabe resaltar que, respecto de este último pedido, ya existe un antecedente por parte de este Gobierno en la creación de nuevas circunscripciones territoriales. En los primeros días de su mandato, la administración de Keiko Fujimori propuso la creación del distrito de Tuyankuwas, en la provincia de Bagua, departamento de Amazonas.