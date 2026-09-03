Auto atropella y causa la muerte de vendedora de emolientes en SJL: chofer se dio a la fuga

Atropello acabó con la vida de trabajadora en San Juan de Lurigancho | Composición LR / El chico de las noticias

Atropello acabó con la vida de trabajadora en San Juan de Lurigancho | Composición LR / El chico de las noticias

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Una madre de familia que se dedicó por más de 30 años a la venta de emolientes falleció tras ser atropellada el pasado 1 de setiembre en San Juan de Lurigancho. Elisa Campos se retiraba del paradero 19 de Las Flores empujando su módulo de trabajo cuando fue embestida por un automóvil particular cerca de las 11.30 p. m.

Lejos de auxiliarla tras el siniestro, el chofer del vehículo se dio a la fuga, según denuncian los familiares de Campos. Su hijo Jorge pide el apoyo de las autoridades y de vecinos del sector para acceder a las cámaras de seguridad de la zona e identificar la placa de la unidad involucrada, a fin de ubicar al responsable.

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¿Cómo ocurrió el accidente que acabó con la vida de la trabajadora en SJL?

Según imágenes compartidas por el tiktoker El chico de las noticias, Campos se desplazaba por un lado de la avenida Jorge Basadre empujando su carrito de emolientes de manera pausada luego de culminar su jornada de trabajo. En ese momento, un auto de color gris aparece detrás de ella y la embiste por completo mientras avanza a baja velocidad.

Una amiga de la familia observó el hecho de que el vehículo cometiera el atropello mientras circulaba a baja velocidad, pero afirmó que desconocen si el conductor se encontraba en estado de ebriedad, debido a que en ningún momento bajó de su unidad para brindar apoyo a la agraviada. En su lugar, optó por darse a la fuga.

Piden apoyo para acceder a cámaras e identificar placa del vehículo

Jorge, hijo de la víctima, señaló que lo que buscan es tener acceso a las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el accidente para conocer la placa del auto implicado. Por el momento, aseguró, con el registro visual que cuentan solo han logrado identificar los tres primeros dígitos de la placa: ANA. La familia no descarta que el chofer haya estado acompañado de una mujer.

Elisa Campos se dedicó por más de 30 años a la venta de emolientes para sacar adelante a su familia. Quienes la conocieron la recuerdan como una mujer trabajadora y siempre solidaria con los demás. Sus restos ya son velados por sus familiares.