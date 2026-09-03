HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Auto atropella y causa la muerte de vendedora de emolientes en SJL: chofer se dio a la fuga

La madre de familia se retiraba del paradero 19 de Las Flores cuando fue embestida por la unidad. Su hijo pide apoyo para acceder a las cámaras de seguridad e identificar la placa del vehículo implicado.

Atropello acabó con la vida de trabajadora en San Juan de Lurigancho
Atropello acabó con la vida de trabajadora en San Juan de Lurigancho | Composición LR / El chico de las noticias
Escuchar
Resumen
Compartir

Una madre de familia que se dedicó por más de 30 años a la venta de emolientes falleció tras ser atropellada el pasado 1 de setiembre en San Juan de Lurigancho. Elisa Campos se retiraba del paradero 19 de Las Flores empujando su módulo de trabajo cuando fue embestida por un automóvil particular cerca de las 11.30 p. m.

Lejos de auxiliarla tras el siniestro, el chofer del vehículo se dio a la fuga, según denuncian los familiares de Campos. Su hijo Jorge pide el apoyo de las autoridades y de vecinos del sector para acceder a las cámaras de seguridad de la zona e identificar la placa de la unidad involucrada, a fin de ubicar al responsable.

TE RECOMENDAMOS

ABOGADO CUENTA TODO SOBRE CASO TRUJILLO | KEIKO Y CREADOR DE TROLLS | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Temblor en Perú hoy, jueves 3 de septiembre: ¿dónde fue el último sismo y qué magnitud reportó el IGP?

lr.pe

¿Cómo ocurrió el accidente que acabó con la vida de la trabajadora en SJL?

Según imágenes compartidas por el tiktoker El chico de las noticias, Campos se desplazaba por un lado de la avenida Jorge Basadre empujando su carrito de emolientes de manera pausada luego de culminar su jornada de trabajo. En ese momento, un auto de color gris aparece detrás de ella y la embiste por completo mientras avanza a baja velocidad.

Una amiga de la familia observó el hecho de que el vehículo cometiera el atropello mientras circulaba a baja velocidad, pero afirmó que desconocen si el conductor se encontraba en estado de ebriedad, debido a que en ningún momento bajó de su unidad para brindar apoyo a la agraviada. En su lugar, optó por darse a la fuga.

Piden apoyo para acceder a cámaras e identificar placa del vehículo

Jorge, hijo de la víctima, señaló que lo que buscan es tener acceso a las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el accidente para conocer la placa del auto implicado. Por el momento, aseguró, con el registro visual que cuentan solo han logrado identificar los tres primeros dígitos de la placa: ANA. La familia no descarta que el chofer haya estado acompañado de una mujer.

Elisa Campos se dedicó por más de 30 años a la venta de emolientes para sacar adelante a su familia. Quienes la conocieron la recuerdan como una mujer trabajadora y siempre solidaria con los demás. Sus restos ya son velados por sus familiares.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Atacan con explosivos dos viviendas y Policía investiga posible extorsión en San Juan de Lurigancho

Atacan con explosivos dos viviendas y Policía investiga posible extorsión en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Tuvo que postergar su preparación a la UNI por motivos económicos, pero 12 años después volvió a postular y ocupó el primer puesto

Tuvo que postergar su preparación a la UNI por motivos económicos, pero 12 años después volvió a postular y ocupó el primer puesto

LEER MÁS
Balean a vigilante de obra del hospital Enrique Montenegro en cuarto atentado en San Juan de Lurigancho

Balean a vigilante de obra del hospital Enrique Montenegro en cuarto atentado en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025