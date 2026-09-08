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Sociedad

Cusco tendrá vuelos directos a Brasil por primera vez: conoce desde cuándo operará la nueva ruta, según LATAM Airlines

La nueva conexión permitirá que los pasajeros provenientes de Brasil lleguen directamente a Cusco, sin necesidad de realizar una escala en Lima, reduciendo tiempos de viaje y facilitando la incorporación del principal destino turístico del país en los itinerarios de viajeros.

Vuelos de Cusco a Brasil serán directos por primera vez
Vuelos de Cusco a Brasil serán directos por primera vez | Composición LR
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Cusco sumará una nueva puerta de entrada internacional. LATAM Airlines Perú anunció que, a partir del 29 de marzo de 2027, empezará a operar la primera ruta aérea directa entre Cusco y Brasil, que conectará la ciudad imperial con São Paulo con cuatro frecuencias semanales.

Según la compañía, esta conexión histórica permitirá que los pasajeros provenientes de Brasil lleguen directamente a Cusco, sin necesidad de realizar una escala en Lima, reduciendo tiempos de viaje y facilitando la incorporación del principal destino turístico del país en los itinerarios de quienes visitan el Perú.

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“Por primera vez tendremos una conexión directa entre Cusco y Brasil, lo que permitirá acercar este destino a más viajeros y hacer que sus itinerarios sean más simples y eficientes”, señaló Manuel Van Oordt, CEO de Latam Airlines Perú.

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¿Cómo operaría la nueva ruta directa de Cusco a São Paulo?

El itinerario propuesto por LATAM Airlines Perú comprende cuatro frecuencias semanales de viaje, según el sentido de la ruta:

Cusco-São Paulo

  • Hora de salida: 11.30 p. m.
  • Hora de llegada: 5.40 a. m.
  • Frecuencia: lunes, martes, jueves y sábado

São Paulo-Cusco

  • Hora de salida: 7.40 a. m.
  • Hora de llegada: 10.45 a. m.
  • Frecuencia: martes, miércoles, viernes y domingo

¿Qué beneficios traerá la nueva ruta directa de Cusco a São Paulo?

Al ser una región estrechamente vinculada al turismo, la conexión de Cusco con uno de los principales mercados de Sudamérica abre la posibilidad de ampliar el flujo de visitantes internacionales y fortalecer la actividad de los distintos negocios que forman parte de la cadena turística, según resaltó LATAM Airlines Perú.

"Esta nueva ruta representa una oportunidad concreta para seguir impulsando el turismo en Cusco y ampliar las alternativas de conectividad internacional del Perú (…). Como LATAM, queremos seguir contribuyendo a conectar el Perú con los principales mercados de la región y generar nuevas oportunidades para el desarrollo del turismo", indicó Manuel Van Oordt.

LATAM aumenta frecuencias de vuelos en la ruta Cusco-Santiago

La empresa informó que, a esta nueva ruta, se suma el aumento de frecuencias en la ruta Cusco-Santiago, que pasará de 7 a 10 frecuencias semanales para seguir atrayendo turistas de Chile. Esta ruta, lanzada en 2018, comenzó con 7.657 turistas y prevé para este 2026 más de 110.000 pasajeros, con una oferta de aproximadamente 140.000 asientos durante el año.

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