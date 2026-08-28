Atacan con explosivos dos viviendas y Policía investiga posible extorsión en San Juan de Lurigancho

Dos ataques con explosivos en San Juan de Lurigancho | Foto: Difusión

Dos ataques con explosivos en San Juan de Lurigancho | Foto: Difusión

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Dos ataques con material explosivo se registraron contra viviendas ubicadas a una sola cuadra de distancia en el asentamiento humano Huáscar, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. Uno de los atentados dejó a una persona herida y ambos ocasionaron daños materiales.

Uno de los ataques ocurrió en una vivienda ubicada en el grupo 13 de Huáscar, vinculada a Juan Manuel Huamán Robles (58), dirigente de la Asociación de Mototaxistas Huáscar Calle 12.

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Tras la explosión, agentes de la Policía Nacional encontraron una nota extorsiva, a la que tuvo acceso RPP, en la que se lee: "Comunikate. Att La Ng de Huascar", seguido de un número de WhatsApp.

Debido al contenido del mensaje, la Policía no descarta que el ataque esté relacionado con el cobro de cupos a mototaxistas u otras actividades de extorsión. En este caso, no se reportaron personas heridas, aunque sí se registraron daños materiales en el inmueble.

Segundo ataque en SJL

El segundo atentado ocurrió en una vivienda ubicada en el jirón Moyobamba, también en Huáscar. La explosión dejó a una persona herida, quien fue trasladada al hospital San Juan de Lurigancho.

Familiares identificaron al herido como Meliano Sanomamani Mamani (65), quien resultó afectado por las esquirlas de vidrio provocadas por la explosión.

Según información recogida en el lugar, en esta vivienda funcionaba anteriormente una bodega cuya propietaria habría sido víctima de extorsión. Debido a las amenazas, la mujer cerró el negocio y se mudó, dejando el inmueble al cuidado de un familiar. Este familiar era precisamente Sanomamani Mamani, quien resultó herido tras el ataque.

La Policía ya investiga ambos casos y busca determinar si existe alguna relación entre las dos explosiones.