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Perú ingresará al Escudo de las Américas, confirma Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU.

A pesar del anuncio, el canciller Carlos Espá aún no ha detallado los alcances específicos de la incorporación del Perú dentro de la coalición impulsada por el gobierno de Donald Trump.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, anuncia incorporación de Perú al Escudo de las Américas.
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, anuncia incorporación de Perú al Escudo de las Américas. | Foto: Difusión
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El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó la incorporación del Perú al Escudo de las Américas durante su gira por la región.

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Según indicó Rubio en su artículo, esta medida forma parte de un esfuerzo coordinado para hacer frente a las amenazas transnacionales, reforzar la seguridad pública y proteger el control soberano de cada país.

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"En el Perú, tenemos gran expectativa de trabajar con el nuevo gobierno de Fujimori para proyectar nuestros 200 años de historia compartida hacia el futuro. Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo al Perú –que ahora es un importante aliado extra-OTAN– en el Escudo de las Américas", se lee.

Sobre las operaciones contra las redes delictivas, el representante del gobierno estadounidense sostuvo que el trabajo conjunto busca restar financiamiento al crimen organizado.

"Cumplimos en materia de seguridad porque las organizaciones narcoterroristas no solo trafican drogas, sino que también propician la inmigración ilegal masiva y la trata de personas, corrompen a las instituciones públicas, reclutan a niños y niñas, destruyen familias y desincentivan las inversiones genuinas. En conjunto, nuestros gobiernos trabajan hombro a hombro con las fuerzas de orden público para derrotar a los cárteles delictivos que han asolado nuestro hemisferio".

En el ámbito comercial, Rubio detalló acuerdos orientados a impulsar la economía nacional. La autoridad explicó que estos compromisos bilaterales buscan dinamizar la minería.

“Tras la firma de nuestro Memorando de Entendimiento sobre Minerales Críticos en febrero del 2026, la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional (DFC) de EE.UU. destinó US$5 millones de forma directa al sector minero del Perú, que generan ingresos fiscales y empleos locales en ese país”.

Asimismo, el funcionario advirtió sobre las consecuencias de permitir el ingreso de capitales provenientes de otros continentes “sin garantías”, señalando directamente a China.

"Durante demasiado tiempo, actores ajenos al hemisferio respaldados por Estados extranjeros, específicamente de China, han ingresado a nuestra región con promesas que esconden sus prácticas predatorias. Muy a menudo, su participación adopta la forma de contratos poco transparentes, endeudamiento insostenible, explotación de trabajadores y destrucción ambiental".

En esa línea, Rubio mencionó la diferencia entre las propuestas chinas y el modelo promovido por las empresas de su país.

"Mientras que los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales del Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos, el sector privado de Estados Unidos está trayendo inversiones abiertas impulsadas por el mercado, que preservan la propiedad peruana y protegen los intereses de seguridad de nuestro hemisferio".

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