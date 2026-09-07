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Lluvias, nieve y granizo afectarán al Perú por tres días: estas son las regiones en alerta naranja

Se prevé acumulados de precipitaciones significativas, con valores entre 10 y 18 mm diarios en la sierra norte y entre 7 y 15 mm en la sierra sur, además de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Senamhi alerta sobre lluvias, nieve y granizo en 14 regiones del Perú
Senamhi alerta sobre lluvias, nieve y granizo en 14 regiones del Perú | Foto: composición LR.
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre la presencia de lluvias, nieve, granizo y aguanieve de moderada a fuerte intensidad en la sierra del país desde este martes 8 hasta el jueves 10 de setiembre. El aviso alcanza a más de 100 provincias de 14 regiones.

Las precipitaciones afectarán localidades de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Piura y Puno. El organismo meteorológico también advirtió que no descarta lluvia dispersa en sectores de la costa norte.

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El Senamhi prevé acumulados de entre 10 y 18 milímetros por día en la sierra norte, mientras que en la sierra centro se esperan valores de entre 8 y 12 milímetros por día. En la sierra sur, las precipitaciones alcanzarían entre 7 y 15 milímetros por día.

PUEDES VER: El Niño ingresa a magnitud extraordinaria en la región: Senamhi prevé inicio de lluvias en noviembre y pico en enero de 2027

lr.pe

Granizo y nieve

El pronóstico señala que el granizo se presentará en zonas ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. En tanto, las nevadas podrían alcanzar localidades situadas sobre los 3.800 metros de altitud en la sierra centro y sur.

Las condiciones meteorológicas también estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora. El periodo de vigencia del aviso comprende 71 horas, desde la medianoche del martes 8 hasta las 11.59 p. m. del jueves 10 de setiembre.

Regiones en alerta

Las regiones comprendidas en el aviso son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Piura y Puno.

Ante el pronóstico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a las autoridades verificar que las rutas de evacuación permanezcan despejadas y señalizadas, debido al riesgo de deslizamientos y huaicos. También pidió comprobar la disponibilidad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías ante posibles emergencias.

A la población, el Indeci recomendó reforzar los techos de sus viviendas y establecer sistemas de alerta temprana con silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes en coordinación con las autoridades locales.

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