Falsa alarma: llamada sobre hallazgo de restos humanos movilizó a la Policía

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Una llamada telefónica advirtiendo el hallazgo de restos óseos humanos movilizó la mañana del domingo a la Policía en San Martín de Porres. Los efectivos constituidos en el lugar no encontraron indicios de ningún homicidio. Sin embargo, no se descarta que haya sido un plan criminal para distraer a las autoridades que han intensificado los patrullajes en Lima.

Incluso, el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, tuvo que abandonar abruptamente una entrevista en vivo tras recibir una llamada telefónica urgente, lo que generó un impacto y comentarios en redes sociales, debido a lo inusual del hecho.

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El oficial era cuestionado por la conductora Alvina Ruiz sobre la falta de pericias científicas en la presentación pública de unos detenidos por una masacre en Trujillo, cuando tuvo que "salir disparado".

De acuerdo a una nota informativa de carácter reservado, el 7 de septiembre a las 7.58 a. m., se presentó el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, en la División de Investigación de Extorsiones (Divinext), en el Rímac.

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De inmediato dijo al oficial de permanencia que "a través de canales de inteligencia (fuente de nacionalidad extranjera), se tomó conocimiento que por inmediaciones de la avenida Canta Callao con Pacasmayo y calles colindantes, en San Martín de Porres, se encontrarían desperdigados restos óseos humanos y otros elementos de interés policial".

Según la información que recibió, comentó que podrían corresponder a una persona aún por identificar y que guardaría relación con las actividades de una banda criminal de carácter transnacional denominada Los Escorpiones, dedicada a la extorsión, sicariato y secuestro.

Personal policial fue al lugar a verificar la información, primero se entrevistaron con residentes del lugar quienes por temor a represalias contra ellos y sus familias no brindaron sus nombres, pero indicaron que la información era falsa, toda vez que en los grupos de WhatsApp de vecinos no habían señalado tal dato.

Otras brigadas activaron el protocolo y realizaron un patrullaje por las zonas aledañas con resultado negativo. Fueron a las comisarías cercanas como Sol de Oro y San Martín de Porres y se comunicaron telefónicamente con la morgue central de Lima y Callao a fin de consultar en torno a la información, igualmente con resultado negativo. La verificación culminó a las 10.35 de la mañana sin novedad.

Si bien este tipo de alertas vinculadas a extorsionadores son frecuentes, el hecho de que se diese en un momento crítico de la criminalidad generó mayor alarma.