HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Falsa alarma: llamada sobre hallazgo de restos humanos movilizó a la Policía

El propio jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, tuvo que abandonar una entrevista en vivo en un canal de televisión. Informante había manifestado que el caso tenía relación con la banda criminal transnacional Los Escorpiones, dedicada a la extorsión, sicariato y secuestro.

General Víctor Revoredo tuvo que dejar una entrevista en vivo en televisión.
General Víctor Revoredo tuvo que dejar una entrevista en vivo en televisión.
Escuchar
Resumen
Compartir

Una llamada telefónica advirtiendo el hallazgo de restos óseos humanos movilizó la mañana del domingo a la Policía en San Martín de Porres. Los efectivos constituidos en el lugar no encontraron indicios de ningún homicidio. Sin embargo, no se descarta que haya sido un plan criminal para distraer a las autoridades que han intensificado los patrullajes en Lima.

Incluso, el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, tuvo que abandonar abruptamente una entrevista en vivo tras recibir una llamada telefónica urgente, lo que generó un impacto y comentarios en redes sociales, debido a lo inusual del hecho.

TE RECOMENDAMOS

ARRIOLA DEJA CRIMINALIDAD POR LAS NUBES Y CERIMEDO ESTÁ EN TODAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

El oficial era cuestionado por la conductora Alvina Ruiz sobre la falta de pericias científicas en la presentación pública de unos detenidos por una masacre en Trujillo, cuando tuvo que "salir disparado".

De acuerdo a una nota informativa de carácter reservado, el 7 de septiembre a las 7.58 a. m., se presentó el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, en la División de Investigación de Extorsiones (Divinext), en el Rímac.

PUEDES VER: Revoredo: "Que me hagan todas las evaluaciones que quieran, acá estoy"

De inmediato dijo al oficial de permanencia que "a través de canales de inteligencia (fuente de nacionalidad extranjera), se tomó conocimiento que por inmediaciones de la avenida Canta Callao con Pacasmayo y calles colindantes, en San Martín de Porres, se encontrarían desperdigados restos óseos humanos y otros elementos de interés policial".

Según la información que recibió, comentó que podrían corresponder a una persona aún por identificar y que guardaría relación con las actividades de una banda criminal de carácter transnacional denominada Los Escorpiones, dedicada a la extorsión, sicariato y secuestro.

Personal policial fue al lugar a verificar la información, primero se entrevistaron con residentes del lugar quienes por temor a represalias contra ellos y sus familias no brindaron sus nombres, pero indicaron que la información era falsa, toda vez que en los grupos de WhatsApp de vecinos no habían señalado tal dato.

Otras brigadas activaron el protocolo y realizaron un patrullaje por las zonas aledañas con resultado negativo. Fueron a las comisarías cercanas como Sol de Oro y San Martín de Porres y se comunicaron telefónicamente con la morgue central de Lima y Callao a fin de consultar en torno a la información, igualmente con resultado negativo. La verificación culminó a las 10.35 de la mañana sin novedad.

Si bien este tipo de alertas vinculadas a extorsionadores son frecuentes, el hecho de que se diese en un momento crítico de la criminalidad generó mayor alarma.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Revoredo: “Que me hagan todas las evaluaciones que quieran, acá estoy”

Revoredo: “Que me hagan todas las evaluaciones que quieran, acá estoy”

LEER MÁS
Estos son los uniformes de la Policía usados en el secuestro del empresario Jenss Lara

Estos son los uniformes de la Policía usados en el secuestro del empresario Jenss Lara

LEER MÁS
Trujillo: Falsos policías liberaron a empresario minero frente a un cementerio

Trujillo: Falsos policías liberaron a empresario minero frente a un cementerio

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025