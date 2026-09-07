Ministro Astudillo lanza lisura en plena Comisión de Defensa: "Cómo hago para leer todo esto"

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El ministro del Interior, César Astudillo, protagonizó un incómodo momento este lunes durante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado. El titular se olvidó por un momento que su micrófono se encontraba prendido y se le escuchó quejarse frente a los congresistas presentes por la cantidad de documentos que debía exponer.

"¿Cómo hago para leer toda esa huev***?", se escuchó.

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Un minuto antes de ese momento, Astudillo había pedido que la sesión pasara a la modalidad secreta para responder a las preguntas de los senadores. El pedido llegó justo después de que el titular del Mininter había sido muy cuestionado por la crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país, marcada por el avance de la extorsión y el sicariato.

La comisión, presidida por el senador Francisco Calisto (Renovación Popular), había citado también al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, para que ambos titulares informaran sobre las acciones de sus sectores frente a la inseguridad y los efectos del fenómeno El Niño.

El ministro del Interior admitió ante los senadores que la delincuencia ha mutado hacia delitos mucho más rentables como la extorsión y el sicariato, en reemplazo de los asaltos a bancos y secuestros de otras épocas. También reconoció que las organizaciones criminales usan cada vez más herramientas tecnológicas y satelitales, frente a lo cual admitió una brecha tecnológica bastante considerable de la Policía Nacional.

Astudillo planteó, además, que las Fuerzas Armadas asuman una mayor responsabilidad en la vigilancia de fronteras para liberar a más policías hacia labores de seguridad en las ciudades. Según indicó, el país cuenta actualmente con 1.346 comisarías. "Este sistema no está funcionando porque no fiscalizamos. Cada uno jala fuerza para tener más poder", afirmó, en referencia a la PNP, el Ministerio Público y el INPE.

Astudillo restó gravedad a las cifras de homicidios ante los senadores. "No es que los homicidios han ensombrecido el país", declaró, al insistir en que el problema es una "percepción mediática" instalada por la prensa antes que un aumento real de los crímenes.

Esto sucede apenas 24 horas después de que el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, anunciara su renuncia presionado justamente por el registro de más de 160 homicidios durante agosto según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) y por el asesinato de cuatro personas y el secuestro de un empresario minero ocurrido en Trujillo.