Joven se quiebra al ver su scooter destrozado tras accidente: “Era mi herramienta de trabajo”

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Un joven rompió en llanto en plena vía pública al ver que su scooter terminó destrozado tras un accidente de tránsito que sufrió por el impacto de una camioneta en Lima Metropolitana. Según refirió a Panamericana Televisión, él intentaba cruzar una calle respetando la señalización cuando fue impactado por el conductor de un automóvil particular.

El muchacho, identificado como José Cuadros Bellido, explicó que sus lágrimas se debieron a que había ahorrado durante meses en su trabajo para comprarse el vehículo electrónico y tener un medio propio para trasladarse hacia su centro de labores, evitando el gasto diario de S/ 10 en pasaje. La escena generó bastante conmoción entre usuarios de las redes sociales.

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Joven se quebró tras ver su scooter destrozado por accidente

Cuadros contó que conseguir su scooter le costó mucho esfuerzo. Según dijo, él trabaja como estibador en el Mercado de Frutas y durante seis meses ahorró de sol a sol para reunir el dinero suficiente para comprar el vehículo. "Yo lo compré después de seis meses de trabajo. Claro, (algunos) dirán 'seis meses, tanto para que te compres' (un vehículo así), pero lo que pasa es que yo tengo responsabilidades", indicó.

El joven explicó que, además de sus gastos personales como la alimentación, en su hogar contribuye con el pago mensual de algunos servicios como la luz, el agua y el wifi. Asimismo, aseguró que recientemente tuvo el nacimiento de su hija, un acontecimiento que también le demandó gastos previos. "Yo la verdad no sé qué hacer ahora", señaló.

Conductor implicado registra 14 denuncias

De acuerdo con Panamericana Televisión, el conductor implicado en el accidente registra 14 denuncias, entre ellas infracciones y por conducir en presunto estado de ebriedad. El joven perjudicado aseguró que tras el siniestro el chofer del auto no se quiso hacer responsable y reaccionó de manera prepotente, por lo que tuvo que descartar pedir algún tipo de reparación por los daños causados.

Su caso ha generado conmoción en redes sociales y diversos usuarios se animaron a preguntar por la forma de apoyar al joven. Según el medio televisivo, las personas que deseen colaborar con el agraviado pueden hacerlo a través del número de Yape 927838193, a nombre de Josué Cuadros Bellido.