Municipalidad de Lima anuncia creación de Guardia Metropolitana

El burgomaestre afirmó que continuará planteando al Gobierno la necesidad de implementar una Policía Municipal | Composición LR

El burgomaestre afirmó que continuará planteando al Gobierno la necesidad de implementar una Policía Municipal | Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El alcalde de la Municipalidad de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó que continuará impulsando la creación de una Policía Municipal para la capital. Según señaló, esta propuesta ya ha sido planteada ante el Ejecutivo y conversada con el presidente del Consejo de Ministros y la presidenta de la República.

Reggiardo considera que este cuerpo municipal podría asumir determinadas funciones relacionadas con el tránsito y la atención de delitos menores, con el propósito de permitir que los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) concentren sus esfuerzos en delitos de mayor gravedad y otras labores de seguridad ciudadana.

TE RECOMENDAMOS KEIKO GHOSTEA A CERIMEDO PERO FOTOS LE RECUERDAN SU PASADO Y BLINDAN A ARRIOLA | ARDE TROYA

El alcalde rechazó, además, los cuestionamientos que sostienen que una Policía Municipal sería necesariamente inconstitucional. Afirmó que continuará defendiendo su propuesta y buscando que sea evaluada por el Gobierno.

Sobre la autorización de armas para EMAPE

El alcalde aclaró que la autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) para que la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) utilice armas de fuego en sus servicios de seguridad no supone la creación de una Policía Municipal.

Durante sus declaraciones a la prensa, el burgomaestre sostuvo que existe una confusión entre ambas medidas y precisó que el permiso de Sucamec está dirigido exclusivamente a EMAPE, empresa municipal constituida como sociedad anónima, para desarrollar labores de seguridad en sus propias instalaciones y bienes.

“Esto no es ninguna policía municipal”, enfatizó Reggiardo. Explicó que el personal autorizado podrá portar armas de fuego para cumplir las labores de seguridad correspondientes, siempre que haya cumplido con los procedimientos y requisitos establecidos por Sucamec.

¿Cuál es la diferencia entre EMAPE y una Policía Municipal?

Reggiardo insistió en que la autorización otorgada a EMAPE y su propuesta de Policía Municipal tienen objetivos y alcances distintos.

En el primer caso, se trata de una autorización para que personal de una empresa municipal pueda brindar seguridad armada en instalaciones y bienes que se encuentran bajo responsabilidad de EMAPE. El permiso está sujeto a la regulación y supervisión de Sucamec.

En cambio, la Policía Municipal que plantea Reggiardo supondría la creación de un cuerpo destinado a asumir determinadas funciones vinculadas con el tránsito, la seguridad y la atención de faltas o delitos menores.

El burgomaestre cuestionó que ambas iniciativas sean presentadas como si fueran parte de una misma medida y pidió diferenciar la autorización administrativa concedida a EMAPE de su propuesta política para modificar el esquema de seguridad en Lima.

Finalmente, Reggiardo aseguró que continuará insistiendo ante el Ejecutivo para que se evalúe la creación de una Policía Municipal y afirmó que no dará “tregua” a su pedido.