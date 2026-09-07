García Belaunde sobre propuesta que busca eliminar tope a las tasa de interés: "¿Qué intereses protege Elmer Cuba?

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El excongresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, cuestionó en sus redes sociales la propuesta del Ejecutivo de eliminar el tope a las tasas de interés incluida en el pedido de facultades legislativas presentado al Congreso, y apuntó directamente contra el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

Gobierno peruano (no el argentino) quiere eliminar tope para los intereses de 114% a pesar de tener inflación anual de 1.5% (2025). ¿Pretenden que suba más de 200%? ¿4 bancos con 85% del mercado ganarán más? También quieren cobrar impuestos a los intereses atentando contra el ahorro formal. ¿Qué intereses representa Elmer Cuba?, escribió.

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La Cámara de Diputados se encuentra revisando el pedido de facultades que el Gobierno de Keiko Fujimori envió el 28 de agosto. Entre las 66 materias incluidas en el proyecto de ley figura la eliminación de las disposiciones sobre topes a las tasas de interés establecidas por la Ley N 31143, norma aprobada en 2021 y conocida como la "ley antiusura".

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera de la Cámara de Diputados ya acordó citar al propio Elmer Cuba y al jefe de la Sunat para que expliquen los alcances de la delegación de facultades.

Qué cambiaría con la eliminación del tope

El proyecto de ley plantea modificar el artículo 6 de la Ley N 28587 (Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios Financieros) y el artículo 9 de la Ley N 26702 (Ley General del Sistema Financiero y de la SBS), con el objetivo declarado de "eliminar las disposiciones vinculadas con los topes a las tasas de interés introducidas por la Ley N. 31143".

Actualmente, ese límite está fijado semestralmente por el Banco Central de Reserva y se ubica en 114.13% anual para créditos en soles y en 99.84% para los otorgados en dólares, vigente para el periodo mayo-octubre de 2026.

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Comisión de Economía cita a Elmer Cuba y jefe de Sunat para explicar lo que plantea el Gobierno

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera de la Cámara de Diputados acordó citar al ministro Elmer Cuba y al jefe de la Sunat para que expliquen los alcances del pedido de facultades legislativas, a pedido de la diputada Jacqueline Tapullima y con respaldo de Svieta Fernández.

Ambos deberán aclarar la propuesta de avanzar hacia un Impuesto a la Renta empresarial único con tasas marginales crecientes, ya que el documento presentado al Congreso no precisa aún los porcentajes ni los tramos de renta que aplicaría, lo que impide determinar por ahora qué empresas terminarían pagando más o menos.