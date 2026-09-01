El Niño ingresa a magnitud extraordinaria en la región: Senamhi prevé inicio de lluvias en noviembre y pico en enero de 2027

El fenómeno El Niño se clasifica como extraordinario en la región Niño 1+2, según el Senamhi. Se anticipan lluvias significativas en noviembre en la costa norte de Perú. | Foto: Andina

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El fenómeno El Niño está ingresando a una categoría extraordinaria en la región Niño 1+2, conocida como Niño Costero, de acuerdo con el especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Nelson Quispe. Aunque esta condición ya se presenta en septiembre, las lluvias más intensas todavía no comenzarían debido a que las aguas cálidas no se encuentran suficientemente próximas al litoral peruano.

Según la proyección del Senamhi, las primeras precipitaciones de consideración podrían registrarse desde noviembre en la costa norte, mientras que el aumento más marcado ocurriría de manera progresiva hasta enero de 2027. El especialista indicó que la evolución dependerá, entre otros factores, de la temperatura superficial del mar y de qué tan cerca se ubique el agua cálida respecto de la costa.

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Aguas cálidas se acercarían a Tumbes y Piura desde noviembre, según Senamhi

Quispe explicó que uno de los principales indicadores para estimar el potencial de lluvias es que la temperatura del mar alcance o supere aproximadamente los 26 grados Celsius. Ese nivel favorece la formación de nubes con mayor desarrollo y aumenta la posibilidad de precipitaciones. Actualmente, ese valor se registra sobre todo en el Golfo de Guayaquil y en una zona reducida de Tumbes.

Las previsiones señalan que las aguas con temperaturas cercanas a ese umbral podrían aproximarse con mayor claridad al litoral de Tumbes y Piura desde noviembre. Para diciembre, el calentamiento avanzaría hacia Lambayeque y La Libertad. En ese escenario, las lluvias comenzarían a incrementarse en el norte, aunque inicialmente no tendrían la intensidad que suele observarse durante los meses de febrero y marzo.

El Niño extraordinario se mantendría durante el verano de 2027 y elevaría las temperaturas

El Senamhi estima que las precipitaciones aumentarán paulatinamente hasta la primera semana de enero de 2027 y que, desde ese mes, podrían alcanzar una mayor intensidad. La condición extraordinaria de El Niño se proyecta durante enero, febrero y marzo, e incluso podría mantenerse durante las primeras semanas de abril antes de acercarse nuevamente a valores neutrales.

El calentamiento también tendría efectos sobre las temperaturas del aire. Durante la primavera, las anomalías podrían situarse entre 6 y 8 grados Celsius por encima de lo habitual, mientras que en Tumbes y Piura ya se han registrado incrementos de hasta 8 grados. Para los próximos meses, las máximas podrían alcanzar entre 37 y 38 grados Celsius, con episodios puntuales cercanos a 40 grados en enero. El especialista también diferenció el Niño Costero, vinculado principalmente con lluvias en el litoral norte, del Niño Global, que podría favorecer déficit de precipitaciones desde el centro hacia el sur del país y en sectores de la Amazonía.