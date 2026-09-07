El general PNP Víctor Revoredo abandonó abruptamente una entrevista en vivo tras preguntas sobre la presentación de los detenidos por el secuestro del empresario Jenss Lara. | Composición LR

El general PNP Víctor Revoredo abandonó abruptamente una entrevista en vivo tras preguntas sobre la presentación de los detenidos por el secuestro del empresario Jenss Lara. | Composición LR

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El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), abandonó abruptamente una entrevista en vivo luego de ser cuestionado por la presentación pública de los detenidos por el secuestro del empresario minero Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas en Trujillo.

Durante su participación en el programa Al Día con Willax, la periodista Alvina Ruiz insistió en conocer qué elementos concretos sustentaban las intervenciones policiales, debido a que varias de las pericias todavía no habían concluido. Ante las repreguntas, el alto mando policial defendió el procedimiento de la PNP, pero no llegó a responder de manera directa a todos los cuestionamientos antes de retirarse del set.

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La discusión se centró en la diferencia entre las hipótesis que maneja la Policía y las pruebas que deberán ser incorporadas a la investigación fiscal. Revoredo sostuvo que las diligencias se encontraban en una etapa preliminar y que los resultados de las pericias permitirían establecer posteriormente el grado de responsabilidad de cada intervenido.

Revoredo defiende presentación de detenidos

La periodista cuestionó que los sospechosos hayan sido mostrados públicamente cuando todavía no existían resultados concluyentes de las pericias científicas. También puso sobre la mesa que la presidenta de la República había señalado la responsabilidad de los intervenidos mientras las investigaciones continuaban en curso.

Frente a ello, Revoredo rechazó que la Policía hubiera realizado una exposición indebida de los detenidos. “La Policía Nacional del Perú no ha circulado a los detenidos. La Policía Nacional del Perú ha informado a la ciudadanía el avance de las investigaciones”, sostuvo.

El general señaló además que las imágenes difundidas correspondían a un retrato hablado y a información obtenida durante las primeras diligencias. “Ese es un retrato hablado (…) de las personas que están intervenidas comunicando a la sociedad”, afirmó.

Sin embargo, la periodista insistió en que una imputación penal requiere elementos verificables y no únicamente hipótesis policiales. Revoredo respondió que la investigación era “técnica y científica” y reconoció que las pericias tomarían tiempo. “Serán los 15 días los que le den la razón a ustedes que tienen sus hipótesis o a las investigaciones”, manifestó.

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Salida de Revoredo ocurre en medio de preguntas

El intercambio se volvió más tenso cuando Ruiz continuó preguntándole por la falta de resultados definitivos que permitieran establecer la participación de los detenidos en el crimen ocurrido en Trujillo.

En ese momento, Revoredo recibió una llamada telefónica y anunció que debía retirarse para atender otro caso. El general indicó que se había producido un nuevo secuestro en Lima y que, como jefe de la Dirincri, debía asumir personalmente las diligencias.

“Me va a disculpar. Ha habido un secuestro ayer de una persona en Lima. Ya se rescató a uno y dice que hay otras víctimas. Yo, como director de la Dirincri, tengo que ir a asumir esa responsabilidad”, señaló antes de abandonar el estudio.

Fiscalía cuestionó interrogatorio policial

Los cuestionamientos se producen además en medio de las diferencias entre la Policía y el Ministerio Público por las diligencias realizadas con los detenidos.

El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, cuestionó el interrogatorio policial efectuado sin presencia fiscal y sostuvo que este tipo de diligencias no tendría validez para la investigación. También criticó la exposición mediática de personas intervenidas mientras todavía no se determina judicialmente su responsabilidad.

Revoredo, en cambio, defendió los interrogatorios preliminares y afirmó que forman parte de las “diligencias urgentes e inaplazables”. Según explicó, la información obtenida por los agentes debe ser posteriormente contrastada mediante las pericias correspondientes.

Entre las diligencias pendientes se encuentran análisis de teléfonos celulares y pruebas de absorción atómica, procedimientos que deberán contribuir a determinar si los intervenidos tuvieron participación en el secuestro de Jenss Lara y el asesinato de las cuatro víctimas.

Mientras tanto, la investigación continúa bajo conducción del Ministerio Público y será el resultado de las pericias y demás elementos recopilados el que determine si existen pruebas suficientes para vincular penalmente a los detenidos con los hechos ocurridos en Trujillo.